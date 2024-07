Strahlender Sonnenschein und Sommerhitze: Das Wetter in Calvià, 13.7.-20.7.2024 (13.7.2024)

Wetteraussichten für Calvià - Sonnige Tage voraus

Sie planen Ihren Urlaub auf Mallorca und wollen das perfekte Sommerwetter genießen? Dann sind Sie in Calvià genau richtig! Die nächsten Tage zeigen sich von ihrer besten Seite: viel Sonne, warme Temperaturen, und kaum ein Lüftchen, das die Strandtücher flattern lässt.

Mildes Klima und Sommerbrise: 13. Juli 2024

Am 13.7.2024 begrüßt uns Calvià mit herrlichem klaren Himmel und einer angenehmen Durchschnittstemperatur von 28°C. Ein leichter Wind von 6 km/h sorgt für eine frische Brise, während die Luftfeuchtigkeit bei 51% für ein ideales Sommerklima sorgt. Der Tag startet um 4:33 Uhr mit einem malerischen Sonnenaufgang und endet um 19:17 Uhr mit dem Sonnenuntergang.

Entspannte Stunden unter der Sonne: 14. bis 20. Juli 2024

Zwischen dem 14.7. und 20.7. darf man sich auf stetiges Wetter mit täglichen Höchsttemperaturen von 26°C bis 31°C freuen. Wenn Sie die lauen Nächte genießen möchten, dann sind die Sonnenuntergänge an diesen Tagen zwischen 19:16 Uhr und 19:13 Uhr ein Muss. Die Windgeschwindigkeiten bleiben unter 4 km/h, was das Wetter perfekt für entspannte Segeltouren oder ruhige Strandtage macht.

Mit einem Luftdruck der zwischen 1013 und 1017 hPa liegt, dürfte sich das Wohlbefinden auf einem hohen Niveau halten. Dieses beständige Sommerwetter bietet optimale Bedingungen für jegliche Outdoor-Aktivitäten.

Eine Woche voller Sonnenschein in Calvià

Insgesamt präsentiert sich das Wetter in Calvià als der Traum eines jeden Sommerurlaubers. Nutzen Sie die klaren Nächte für romantische Spaziergänge am Strand und lassen Sie sich von den Sternen verzaubern, während die angenehmen Abendtemperaturen Sie umschmeicheln. Genießen Sie in dieser Woche jeden Sonnenaufgang und jeden Sonnenuntergang - echte Urlaubsmomente warten in Calvià auf Sie!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.7.2024, 01:25:23. +++