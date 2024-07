Strahlender Sonnenschein und Sommerhitze in Binissalem: Ihre Wetteraussichten für die zweite Juliwoche 2024 (13.7.2024)

Strahlender Sonnenschein erwartet Binissalem

Freuen Sie sich auf eine Woche voll strahlendem Sonnenschein und steigenden Temperaturen in Binissalem. Die zweite Juliwoche präsentiert sich von ihrer besten Seite, und wir können die Badesachen für einen Ausflug ans Meer definitiv nicht zuhause lassen. Mit Tageshöchstwerten, die teilweise an der 40°C-Marke kratzen, steht uns eine hochsommerliche Wetterlage bevor.

Wettervorhersage für Binissalem: 13. Juli bis 20. Juli 2024

Starten wir mit Samstag, dem 13. Juli 2024, hier erwartet uns eine Tageshöchsttemperatur von beachtlichen 30°C bei tiefem, blauem Himmel und klarer Sicht. Der Wind weht leicht mit 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 36%. Sonnenaufgang und -untergang rahmen diesen idealen Sommertag frühester Anfang um 4:31 Uhr am Morgen und erstreckt sich bis tief in den Abend um 19:16 Uhr. Genau die richtige Zeit für Freizeitaktivitäten im Freien.

Am Sonntag, dem 14. Juli, bleibt es klar bei einer Maximaltemperatur von 33°C. Der Wind legt sich auf leichte 3 km/h, was die erhöhte Lufttemperatur umso angenehmer erscheinen lässt. Eine relative Luftfeuchtigkeit von 35% sorgt zusätzlich für ein komfortables Klima. Sonnenauf- und -untergang finden nahezu zur gleichen Zeit statt wie am Vortag.

Die folgenden Tage bis Freitag markieren den Höhepunkt des Hochsommers in Binissalem. Von Montag an steigen die Tagestemperaturen weiter und knacken am Mittwoch, den 16. Juli, die 35°C-Marke. Donnerstag und Freitag erwarten uns sogar Spitzenwerte um die 39°C. Besonders bemerkenswert ist die sinkende Luftfeuchtigkeit, die am Donnerstag auf 8% abfällt, was die Hitze trocken und noch erträglicher macht, sofern man genügend Flüssigkeit zu sich nimmt und den Schatten sucht.

Der Abschluss der Woche am Samstag, den 20. Juli, bedeutet keine große Abkühlung: Es sind weiterhin stolze 38°C angesagt, bei immer noch klarer Wetterlage. Der Wind bleibt mit 3 km/h schwach, und die Luftfeuchtigkeit nimmt wieder leicht zu. Über die gesamte Woche scheint eine konstante Windvernachlässigung zu bestehen, beachten Sie dies bei Ihren Freizeitaktivitäten.

Fazit: Beste Bedingungen für Sonnenanbeter

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die kommenden Tage in Binissalem versprechen Sommer, Sonne, und Hitzewellen. Für alle, die den puren Sommer genießen möchten, bietet diese Woche beste Bedingungen. Allerdings sollte man auf ausreichenden Sonnenschutz nicht vergessen und die Mittagshitze möglichst meiden. Genießen Sie die Sommerfreuden in Binissalem, aber vergessen Sie nicht auf sich und andere zu achten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.7.2024, 01:23:51. +++