Strahlender Sonnenschein und steigende Temperaturen: Campanet-Wetterbericht für die nächste Woche (13.7.2024 - 20.7.2024) (13.7.2024)

Campanet erlebt eine Hitzeperiode: Wetteraussichten bis zum 20. Juli 2024

Der idyllische Ort Campanet auf Mallorca ist für die bevorstehende Woche gezeichnet von sternenklaren Nächten und strahlendem Sonnenschein, verspricht ein Hochgefühl für Urlauber und Einheimische gleichermaßen. Die Wettervorhersage des Örtchens ab dem 13. Juli 2024 finden Sie nun in unserer ausführlichen Prognose.

Wetter Campanet Heute: Ein strahlender Beginn

Den Auftakt macht der 13. Juli 2024 mit einer erfrischenden Temperatur von 27°C und einem weitgehend klaren Himmelszelt. Die milde Brise mit einer Windgeschwindigkeit von gerade mal 5 km/h lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 47% und einem Luftdruck von 1014 hPa erwartet uns ein angenehm trockenes Klima. Das Morgengrauen begrüßt uns früh um 4:31 Uhr, während wir uns auf einen langen Sonnentag freuen können, bis es um 19:16 Uhr abends dunkel wird.

14. Juli 2024: Campanet glänzt in sommerlicher Hitze

Das Thermometer in Campanet klettert am 14. Juli noch einige Stufen höher. Erwartet werden maximale Temperaturen von 32°C bei einem stetig klaren Himmel, der zu ausgiebigen Sonnenbädern einlädt. Mit einem flüsterleisen Wind von 3 km/h und einer Senkung der Luftfeuchtigkeit auf 38% bleibt es weiter warm und angenehm trocken.

Unauffhaltsame Wärmeunterspannung bis zum 20. Juli

Ein Hoch auf das Wetter in Campanet: Der 15. und 17. Juli markieren die Höhepunkte der Hitze mit beeindruckenden 35°C und 36°C. Mit einer extrem niedrigen Luftfeuchtigkeit von nur 31% und 21% ist der 15. Juli wie geschaffen für sämtliche Outdooraktivitä nicht

lästige schwüle Atmosphäre trübt.

Beständiges Wetterphänomen in der zweiten Wochenhälfte

Die zweite Hälfte der Woche bringt weiterhin ein Konstant an heiteren Tagen. Der 16. Juli unterzieht uns eine kleine Abkühlung auf 33°C, bevor das Quecksilber dann wieder an die Spitze steuert und uns am 18. und 19. Juli mit extremen 37°C in Campanet verwöhnt. Der Wind bleibt unauffällig und unterstützt die beinahe unwirkliche Ruhe unter der Sonne Campanets.

Zum Abschluss der Woche tritt am 20. Juli eine minimale Abkühlung ein, jedoch klingt die Welle der Wärmeintensität mit 35°C und einer etwas erhöhten Luftfeuchtigkeit von 32% allmählich aus.

Resümierend garantieren klare Himmel und hohe Temperaturen eine ausgezeichnete Urlaubsstimmung auf Mallorca. Wenngleich die Hitze Geduld erfordern mag, so wird diese Geduld zweifelsohne belohnt mit purer Sonnenfreude und lauen Sommerabenden in Campanet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.7.2024, 01:25:59. +++