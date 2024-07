Strahlendes Sommerwetter in Sant Llorenç des Cardassar: Sonne pur und warme Tage voraus (13.7.2024)

Strahlender Sonnenschein in Sant Llorenç des Cardassar

Die Sommerferien auf Mallorca könnten kaum schöner werden, besonders wenn das Wetter sich von seiner besten Seite zeigt. In Sant Llorenç des CardassarSant Llorenç des Cardassar erwarten uns in den kommenden Tagen durchgehend klarer Himmel und warme Temperaturen, die zu zahlreichen Freizeitaktivitäten im Freien einladen.

Das aktuelle Wetter für die nächsten 7 Tage

Beginnen wir mit dem 13. Juli 2024, wo die Temperaturen um behagliche 26°C schwanken werden. Mit einer leichten Brise von 7 km/h ist es der perfekte Tag, um Mallorcas traumhafte Strände zu genießen.

Am 14. Juli klettern die Temperaturen leicht auf 27°C, was gemeinsam mit einer Luftfeuchtigkeit von 64% für eine warme, aber angenehme Atmosphäre sorgt. Der Wind bleibt sanft bei 5 km/h.

Der 15. Juli markiert den Höhepunkt der Woche mit 29°C, begleitet von einem milden Wind. Auch die folgenden Tage bleiben klar und ungetrübt mit Temperaturen um die 27 bis 31°C, ideal für alle, die ihren Urlaub unter Mallorcas Sonne verbringen möchten.

Am Wochenende hält das schöne Wetter weiterhin an, ideal für einen Ausflug aufs Land oder ans Meer. Insbesondere am 19. Juli erreicht das Thermometer den Spitzenwert von 31°C, und es weht nur eine leichte Brise.

Die Nachttemperaturen in Sant Llorenç sind angenehm für laue Sommerabende im Freien, perfekt, um die spanische Gastronomie und Kultur zu genießen.

Tägliche Wetterübersicht und Sonnenstunden

Der Sonnenaufgang und -untergang bietet jeden Tag atemberaubende Szenen, mit Sonnenaufgangzeiten um 4:30 Uhr und Sonnenuntergängen kurz nach 19:00 Uhr. Abgerundet wird das Wettergeschehen durch einen stabilen Luftdruck, der eine beständige Wetterlage verspricht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.7.2024, 01:41:18. +++