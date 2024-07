Wetter in Estellencs: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 13.7.2024 bis zum 20.7.2024 (13.7.2024)

Wetterprognose: Eine Woche Sonnenschein und entspannte Tage in Estellencs

Die malerische Gemeinde Estellencs auf der Insel Mallorca bereitet sich auf eine herrlich sonnige Woche vor, die Einheimische und Besucher gleichermaßen begeistern wird. Ab dem 13. Juli 2024 genießen wir in dieser idyllischen Küstengemeinde sommerlich warme Tage, angenehme Brisen und einladend klares Himmelsblau.

Estellencs begrüßt die neue Woche mit sanften Wolken

Am Samstag, den 13. Juli, beginnt die Woche in Estellencs mit dezenten, verstreuten Wolken, die eine angenehme Abwechslung zum blauen Himmel darstellen. Bei einer Tagestemperatur von gemütlichen 27°C und einem sanften Wind von 5 km/h laden die äußeren Bedingungen zu zahlreichen Aktivitäten unter freiem Himmel ein.

Kristallklarer Himmel und ein Hauch von Sommer

Der Sonntag, 14. Juli, lockt mit einem ungetrübten Himmel und einem leichten Windhauch von lediglich 3 km/h. Obwohl die Temperaturen leicht auf 26°C fallen, verspricht die erhöhte Luftfeuchtigkeit von 70% eine erfrischende Meeresbrise für alle, die das urbane Treiben der Altstadt genießen oder entlang der pittoresken Küste schlendern möchten.

Der Trend zu klarem Himmel hält weiter an, auch wenn die Temperaturen Anfang der neuen Woche am Montag und Dienstag wieder auf 27°C ansteigen. Mit einer geringen, jedoch zugenehmen Windgeschwindigkeit von bis zu 6 km/h bleibt der Aufenthalt in Estellencs ein wahrer Genuss.

Die Woche erreicht ihren Höhepunkt mit sommerlichen Temperaturen

Ab Mitte der Woche, mit einem Höhepunkt am Freitag, dem 17. Juli, klettern die Temperaturen in Estellencs auf sommerliche 29°C. Die geringe Luftfeuchtigkeit und ein leichter Wind machen diese Tage besonders angenehm.

Der darauffolgende Samstag steht dem in nichts nach und bringt uns ein perfektes Sommerfeeling bei Temperaturen von heißen 30°C. Eine sanfte Brise weht weiter über die Insel und grants us with a pleasant atmosphere. Der Sonntag setzt diesen Trend mit ähnlichen Bedingungen fort.

Die Prognose für die darauffolgenden Tage verspricht mit durchgängig klarem Himmel und konstanten Temperaturen um 29°C, bei gleichbleibendem sanften Wind, eine Fortsetzung des fantastischen Wetters.

Ein Blick aufs Meer: Mit derart stabilen Wetterbedingungen lädt das Mittelmeer zu einer Vielzahl von Wassersportaktivitäten ein, und die angenehme Brise bietet ideale Voraussetzungen für Segeltörns entlang der maltesischen Küste.

Wetterfazit der Woche in Estellencs

Zum Abschluss unseres Wetterberichts: Für Urlauber wie auch Anwohner in Estellencs zeichnet sich eine perfekte Woche ab. Mit nahezu ununterbrochenem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen dürfte die kommende Woche alle begeistern, die das mild-mediterrane Klima Mallorcas zu schätzen wissen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.7.2024, 01:30:04. +++