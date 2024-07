Wetteraussichten für Banyalbufar, Mallorca: Sonnige Tage voraus (13.7.2024 bis 20.7.2024) (13.7.2024)

Wochenwetterprognose für Banyalbufar

Die Sonneninsel Mallorca begrüßt ihre Besucher in Banyalbufar mit angenehmen sommerlichen Temperaturen und viel Sonnenschein. Wenn Sie einen Ausflug in dieses malerische Dorf planen oder dort Ihren Sommerurlaub genießen, haben wir gute Nachrichten für Sie: In der kommenden Woche können Sie sich auf ideales Wetter für Outdoor-Aktivitäten einstellen.

Sonnenschein und milde Brisen: Das Wetter vom 13. bis 20. Juli 2024

Freitag, 13. Juli 2024: Bei 27°C mit vereinzelten Wolken am Himmel beginnen wir die Woche. Mit einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 58% wirkt das Wetter angenehm und ausgewogen. Der Luftdruck liegt bei 1013 hPa. Sonnenaufgang und -untergang finden um 4:33 Uhr bzw. 19:17 Uhr statt.

Samstag, 14. Juli 2024: Ein klarer Himmel erwartet Sie mit einer maximalen Temperatur von 26°C. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 68%, begleitet von einer sanften Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 3 km/h. Der Luftdruck bleibt stabil bei 1014 hPa.

Sonntag, 15. Juli 2024: Genießen Sie den klaren Himmel und eine Tageshöchsttemperatur von 27°C. Die Windgeschwindigkeit niedrig bleibt bei 3 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei behaglichen 67% verharrt.

Montag, 16. Juli 2024: Das Thermometer klettert weiter hinauf, und wir verzeichnen eine angenehme 28°C-Marke bei weiterhin klarem Himmel. Die Luftfeuchtigkeit erreicht 71%, und der Wind frischt leicht auf, mit 6 km/h.

Dienstag, 17. Juli 2024: Das Wetter erreicht einen Wochen-Höhepunkt mit strahlendem Sonnenschein und einer erhöhten Temperatur von 30°C. Eine perfekte Gelegenheit, um die Strände und das kristallklare Wasser Mallorcas zu genießen.

Mittwoch, 18. Juli 2024: Das Maximum bleibt bei heiteren 30°C, und der Wind entspannt sich auf 2 km/h. Die Luftfeuchtigkeit taucht auf 51% ab, was besonders angenehme Abende verspricht.

Donnerstag, 19. Juli 2024: Weiterhin herrlicher Sonnenschein bei 29°C, mit einer Brise von 3 km/h. Die relative Luftfeuchtigkeit stabilisiert sich bei 60%.

Freitag, 20. Juli 2024: Unser Ausblick schließt mit unverändert klarem Himmel und einer Temperatur von 29°C. Die Windgeschwindigkeit ist auch leicht, und die Luftfeuchtigkeit markiert wieder 61% bei einem leicht gefallenen Luftdruck von 1013 hPa.

Fazit: Traumhaftes Urlaubswetter in Banyalbufar

Insgesamt verspricht die Wetterwoche ideale Bedingungen für Sonnenanbeter und Liebhaber der mediterranen Lebensart. Ob Sie das lokale kulinarische Angebot erkunden, am Strand entspannen oder durch die malerischen Straßen schlendern – das Wetter in Banyalbufar spielt mit. Bis auf leichte Schwankungen in Windstärke und Luftfeuchtigkeit können Sie beständig schönes Wetter erwarten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.7.2024, 01:23:23. +++