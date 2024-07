Wettervorhersage für Puigpunyent: Sonnige Aussichten und milde Temperaturen vom 13. Juli bis 20. Juli 2024 (13.7.2024)

Wetterbericht für Puigpunyent, Mallorca

Die Bewohner und Besucher Puigpunyents können sich auf eine Periode des herrlichen Wetters einstellen, die durch klare Himmel und angenehme Temperaturen charakterisiert ist, die in der Woche vom 13. bis 20. Juli 2024 den charmanten Ort in Mallorca schmücken.

Angenehme Brise unter fröhlichen Sonnenstrahlen

Am Samstag, den 13. Juli, präsentiert sich das Wetter in Puigpunyent mit einigen wenigen Wolken und einer Spitzentemperatur von 26°C. Doch dieser Tag wird von einer sanften Brise mit nur 5 km/h Windgeschwindigkeit begleitet, was für perfekte Bedingungen sorgt, um die freie Natur zu genießen oder eine entspannte Zeit am Strand zu verbringen.

Klare Himmel zu Beginn der Woche

Die folgenden Tage, von Sonntag, 14. Juli, bis Montag, 15. Juli, laden mit einem klaren Himmel und Temperaturen zwischen 24°C und 25°C zu zahlreichen Aktivitäten im Freien ein. Das Wetter ist charakterisiert durch eine minimale Windbewegung von nur 3 km/h und eine perfekte Zeit, um die malerischen Aussichten Puigpunyents zu erkunden.

Die Wochenmitte setzt auf Stabilität beim Wetter

Von Dienstag bis Donnerstag (16. bis 18.7.2024) hält der klare Himmel weiterhin an und bietet konstante Bedingungen mit Temperaturen an der Spitze von 26°C bis 28°C. Der Wind weht weiterhin leicht und fördert eine entspannte Atmosphäre. Die Temperatur steigt kontinuierlich an, erreicht Ihr Maximum von 28°C am Donnerstag und lockt somit zu jedem möglichen Zeitpunkt ins Freie.

Eine strahlende Woche klingt aus

Den krönenden Abschluss der Woche bildet das Wochenende mit einem ununterbrochen klaren Himmel und leichtem Wind, der sowohl Samstag als auch Sonntag (19. und 20. Juli) durch beständige 28°C verwöhnt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.7.2024, 01:40:19. +++