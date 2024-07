Wettervorhersage Llucmajor: Klare Himmel und Sommerhitze vom 13.07.2024 bis 20.07.2024

Ausgezeichnete Aussichten: Sommer in Llucmajor

Sonnenschein und klare Himmel dominieren die Wetterlage in Llucmajor für die kommende Woche. Freuen Sie sich auf sommerliche Temperaturen, die für ideale Voraussetzungen für sämtliche Aktivitäten im Freien sorgen.

Wochenübersicht des Wetters in Llucmajor

Zum Start in die Woche am Samstag, den 13. Juli 2024, steht uns in Llucmajor ein heißer Tag bevor. Das Thermometer zeigt stolze 29°C an unter einem ungetrübten Himmel. Dabei weht eine leichte Brise mit 9 km/h. Die Luftfeuchtigkeit hält sich bei 43%, was zu einem angenehmen Sommerklima beiträgt.

Für den Sonntag, den 14. Juli, können Besucher und Einwohner von Llucmajor eine ähnlich schöne Wetterlage mit 27°C und hervorragenden Bedingungen für einen Strandtag erwarten. Trotz einer etwas erhöhten Luftfeuchtigkeit von 63% bleibt es angenehm. Der Wind bleibt sanft bei 6 km/h.

Das Wetter setzt sich mit einem klaren Himmel und 28°C am Montags, den 15. Juli, fort. Mit einer angenehmen Brise und einer moderaten Luftfeuchtigkeit ist es ideal, um die Schönheit Llucmajors zu erkunden.

Am Dienstag, 16. Juli, heizt sich die Atmosphäre auf beachtliche 32°C auf, was die Hitze des Tages verstärkt. Der Himmel bleibt klar, und mit einer Windgeschwindigkeit von 6 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 48% steht einem weiteren perfekten Sommertag nichts im Weg.

Der Mittwoch, 17. Juli, und der darauffolgende Donnerstag, 18. Juli, heben die Temperaturen erneut an. Mit 33°C bietet sich die perfekte Gelegenheit für eine Erfrischung im Meer. Der Himmel bleibt klar; die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 35 beziehungsweise 37%, während die Windgeschwindigkeit unverändert bleibt.

Der Freitag, 19. Juli, setzt mit 32°C und klarem Himmel den Trend fort. Die Luftfeuchtigkeit klettert leicht auf 46%, was das Wetter weiterhin angenehm gestaltet.

Die Woche schließt am Samstag, 20. Juli, unter gleichen Bedingungen, mit klarer Sicht auf Llucmajors Himmel und angenehmen 32°C. Sowohl die Windgeschwindigkeit als auch die Luftfeuchtigkeit finden sich auf einem konstanten Niveau ein.

Genießen Sie die beständigen Bedingungen mit viel Sonnenschein und nehmen Sie jede Gelegenheit wahr, die reizende Region rund um Llucmajor in dieser herrlichen Sommersaison zu erleben.

