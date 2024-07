7-Tage-Wetterprognose für Valldemossa: Sonnige Aussichten und Sommerhitze auf Mallorca (14.7.2024)

Strahlender Sonnenschein in Valldemossa: Sommerliche Temperaturen bestimmen die Woche

Die malerische Ortschaft Valldemossa wird in der kommenden Woche von einem sommerlichen Hoch verwöhnt, das sonniges Wetter und warme Temperaturen mit sich bringt. Besucher und Einheimische können sich auf ideales Wetter für diverse Freizeitaktivitäten unter freiem Himmel einstellen.

Wetterübersicht für Valldemossa (14.07.2024 bis 21.07.2024)

Bereits zu Beginn der Woche, exakt am 14. Juli 2024, erfreut uns Valldemossa mit angenehmen 28 °C und einem klaren Himmel. Mit einem sanften Wind von nur 3 km/h ist die Hitze gut zu ertragen, während die Luftfeuchtigkeit bei 56 % liegt und der Luftdruck sich auf 1014 hPa einpendelt. Ein malerischer Sonnenaufgang um 4:33 Uhr läutet den Tag ein, welcher bis zum Sonnenuntergang um 19:16 Uhr andauert.

In den darauffolgenden Tagen bleibt das Wetter in Valldemossa stabil und sonnig. Die Temperaturen steigen leicht an und erreichen am 15. und 16. Juli Höchstwerte von 30 °C beziehungsweise 31 °C bei weiterhin klarer Himmelslage.

Stabiles Hochsommerwetter und leichte Brisen

Mitte der Woche, am 17. Juli, präsentiert sich Valldemossa erneut in voller Sonnenpracht mit einem erwarteten Höchstwert von 31 °C, während die Luftfeuchtigkeit auf angenehme 49 % sinkt. Der Luftdruck bleibt mit 1017 hPa stabil.

Höchsttemperaturen und erste Regenschauer

Das Thermometer klettert weiterhin und zeigt am 18. Juli möglicherweise auf eine Spitze von 32 °C. Der Tag beginnt ebenfalls mit einer klaren Sicht auf den strahlend blauen Himmel, begleitet von einer relativ niedrigen Humidity von 43 %.32 °C

Am 19. Juli könnten jedoch leichte Regenschauer die anhaltende Hitze mit Spitzenwerten von 33 °C kurz unterbrechen. Dies wäre eine willkommene Abkühlung für Natur und Menschen gleichermaßen.

Wochenendaussicht: Heiter bis wolkig

Zum Wochenende hin zeigt sich das Wetter dann von einer wechselhafteren Seite. Am 20. Juli erwarten die Bewohner und Gäste Valldemossas einzelne Wolken am Himmel, wobei die Temperaturen immer noch hochsommerliche 31 °C erreichen. Der letzte Tag unserer Wettervorhersage, der , gestaltet sich erneut sonnenreich mit einem klaren Himmel und Temperaturen um die 30 °C.

Die perfekten Bedingungen laden damit zu Erkundungstouren in die bezaubernde Umgebung ein oder zu erholsamen Stunden an den Stränden Mallorcas. Genießen Sie das Wetter in Valldemossa und planen Sie Ihre Aktivitäten im Freien.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.7.2024, 01:44:21. +++