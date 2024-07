7-Tage-Wettertrend für Búger: Perfektes Sonnenbad-Wetter erwartet! (14.7.2024)

Wetteraussichten für Búger – Klare Himmel und Sommerhitze dominieren

Die kommenden Tage versprechen in BúgerBúger auf Mallorca strahlenden Sonnenschein und Wärme, die geradezu zum Sonnenbaden einladen. Hier erhalten Sie die neuesten Informationen, die Metereologen für die Zeitspanne vom 14. Juli bis zum 21. Juli 2024 bereithalten.

Hochsommerliche Temperaturen und Sonnenüberfluss in Búger

Beginnend mit dem 14. Juli, können Einwohner und Besucher sich auf klaren Himmel freuen. Das Quecksilber erklimmt an diesem Tag beachtliche 33°C, perfekt für alle Outdoor-Aktivitäten. Ein leichter Wind mit gerade einmal 4 km/h lässt die hohe Temperatur angenehm erscheinen, während die Luftfeuchtigkeit bei 36% liegt.

Am 15. Juli übertrifft sich das Wetter nochmals: Sie dürfen mit einer Spitze von 35°C rechnen, bei weiterhin klarem Himmel. In dieser atemberaubenden Umgebung weht ein sanfter Wind und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 31%.

Der 16. Juli überrascht mit einer Temporären Abkühlung auf 32°C, begleitet von einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 46%, allerdings ohne Einbußen beim sonnigen Wetter, während der Wind ein wenig auffrischt.

Nach dieser kurzen Verschnaufpause, steigen die Temperaturen am 17. Juli wieder auf 35°C, gefolgt von dem Höhepunkt der Hitzewelle am 18. Juli mit 37°C bei ausnehmend geringer Luftfeuchtigkeit. Ein Paradebeispiel für den perfekten Sommertag!

Eine leichte Änderung im Wetterablauf bringt der 19. Juli mit sich, an dem leichte Regenschauer erwartet werden, jedoch werden diese kaum Abkühlung bei immer noch heiteren 34°C bringen.

Zum Ausklang des Zeitraums gibt es am 20. Juli vereinzelte Wolken, was aber die sommerlichen 36°C nicht trüben wird. Abschließend wird der 21. Juli wieder idyllisches Urlaubswetter mit klarer Sicht und 31°C hervorbringen.

Sonnenauf- und -untergangszeiten in Búger

Freuen Sie sich über ausgedehnte Tage mit viel Tageslicht, dank der Sonnenaufgangszeiten, beginnend um 4:31 Uhr am 14. Juli und leicht nachhintenversetz zu 4:37 Uhr am 21. Juli. Genießen Sie die langen Abende mit Sonnenuntergängen, die in dieser Woche stets gegen 19:15 Uhr bis hin zu 19:11 Uhr stattfinden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.7.2024, 01:24:02. +++