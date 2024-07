Aktuelle Wettervorhersage für Sant Joan, Mallorca: Temperaturen und Trends vom 14. bis 21. Juli 2024 (14.7.2024)

Wettertrend für Sant Joan: Sommerliche Hitze mit vereinzelten Wolken

Wenn Sie Ihren Urlaub in Sant Joan auf Mallorca planen oder einfach nur das lokale Wettergeschehen im Auge behalten möchten, finden Sie hier die aktuelle Wettervorhersage für die kommenden Tage vom 14. bis 21. Juli 2024. Unter Sonnenanbetern und Badeurlaubern ist das Wetter in Sant Joan momentan ein echtes Highlight.

Sonniges Wetter mit angenehmen Brisen – 14. Juli 2024

Der 14. Juli verwöhnt mit angenehmen 31 Grad Celsius und vereinzelten Wolken am Himmel. Eine sanfte Brise bei 5 km/h wird für Erfrischung sorgen, während die Luftfeuchtigkeit bei 32% liegt und der Luftdruck bei 1012 hPa notiert.

Genießen Sie die warmen Sonnenstrahlen, die bereits um 4:30 Uhr den Tag einläuten und sich erst um 19:26 Uhr wieder verabschieden. Ein perfekter Tag für lange Strandausflüge oder entspannte Stunden im Freien!

Strahlender Sonnenschein und Höchsttemperaturen – 15. Juli 2024

Am darauffolgenden Tag dürfen Sie sich über einen klaren Himmel und sogar noch höhere Temperaturen von bis zu 33 Grad Celsius freuen. Die ideale Gelegenheit, um das kühle Nass an der Küste von Sant Joan zu genießen. Denken Sie an ausreichenden Sonnenschutz, denn die UV-Strahlung wird dementsprechend hoch sein.

Leichter Regen bringt Abkühlung – 16. Juli 2024

Mit leichten Regenschauern wird der 16. Juli eine willkommene Abkühlung bringen. Temperaturen um die 31 Grad Celsius, verbunden mit einer höheren Luftfeuchtigkeit von 37%, lassen auf angenehme Abendstunden hoffen.

Die Wetterprognose für Sant Joan im Überblick

Insgesamt gesehen verspricht die Woche sommerliche Verhältnisse mit beinahe durchgängigem Sonnenschein und nur gelegentlichen Wolkenfeldern oder leichten Regenschauern. Die perfekte Zeit, um die Schönheiten von Mallorca und insbesondere Sant Joan zu erkunden. Warme bis heiß anmutende Temperaturen und geringe Windbewegungen unterstreichen das angenehme Wetterbild.

Bitte beachten Sie, dass das Wetter schnell umschlagen kann, und halten Sie sich über aktuelle Wetterberichte auf dem Laufenden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.7.2024, 01:38:49. +++