Andratx-Wettervorschau: Strahlender Sonnenschein und milde Brisen vom 14.07. bis 21.07.2024

Glänzende Aussichten: Andratx genießt eine Woche voller Sonnenschein

Die Sommerwoche in Andratx lässt keine Wünsche offen. Vom 14. Juli bis zum 21. Juli 2024 präsentiert sich das Wetter von seiner besten Seite. Klare Himmel und angenehme Temperaturen sind die perfekte Einladung, um all das tiefe Blau und die warmen Farben der malerischen Szenerie in Andratx zu genießen.

Suchen Sie Ihren Sonnenschutz: Andratx empfängt Sie mit blauem Himmel

Angefangen am Montag, den 14. Juli, begrüßt Andratx seine Besucher und Einheimischen mit einer angenehmen Temperatur von 25°C und einer sanften Brise von 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit von 70% kündigt herrliche Mittelmeernächte an, während die Sonne um 4:34 Uhr aufgeht und um 19:17 Uhr untergeht, sodass Sie genügend Zeit haben, die Insel in voller Pracht zu erleben.

Die folgenden Tage, vom 15. bis zum 16. Juli, halten das Niveau an unvergleichlichem Wetter. Mit ununterbrochenem Sonnenschein und stabilen 25°C bis 26°C können Sie entspannte Tage am Strand oder bei Erkundungstouren durch die malerische Umgebung erwarten. Das sanfte Meeresrauschen wird von einer leichten Brise begleitet, wodurch die kurzen, lauen Sommerabende eine zusätzliche Nuance von Romantik erhalten.

Die Hitze steigt leicht: Andratx wird noch einladender

Ab dem 17. Juli gewinnt Süßes an Intensität, mit Temperaturen, die bis auf 26°C ansteigen. Es bleibt weiterhin sonnenverwöhnt bei einer mäßigen Brise und einer sinkenden Luftfeuchtigkeit, die advantageously von 66% auf 61% am 18. Juli abnimmt - der perfekte Zeitpunkt, um die vielfältige Naturlandschaft von Andratx in vollen Zügen zu genießen.

Wolken auf dem Vormarsch, doch die Stimmung bleibt heiter

Während die Woche fortschreitet, tauchen am 19. Juli vereinzelte Wolken auf und tragen zu einem spektakulären Sonnenuntergang bei, obwohl die Temperaturen weiterhin Sommerlaune mit bis zu 28°C verbreiten. Der Wind hält sich mit sanften 3 km/h zurück und die Luftfeuchtigkeit sinkt weiter - ideale Bedingungen, um die Nacht unter freiem Sternenhimmel ausklingen zu lassen.

Gegen Ende der Woche, am 21. Juli, kehrt der klare Himmel zurück und bietet Einwohnern und Urlaubern von Andratx einen strahlenden Abschluss einer beispiellosen Sommerwoche. Mit erfrischenden 27°C und einer belebenden Brise ist dies ein Idylle, wie sie nur wenige Orte bieten können.

