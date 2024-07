Extremes Sommerwetter in Llubí: Die 7-Tage-Prognose ab 14. Juli 2023 (14.7.2024)

Hitzewelle rollt über Llubí: Höchsttemperaturen und strahlender Sonnenschein

Llubí, das charmante Dorf im Herzen von Mallorcas ländlicher Idylle, erlebt aktuell eine Signatur des mediterranen Sommers: eine Hitzewelle, die die Temperaturen in die Höhe schnellen lässt. Mit einer Wettervorhersage, die einen klaren Himmel, kaum Wind und niedrige Luftfeuchtigkeit verspricht, ist es an der Zeit, die schönsten Seiten des mallorquinischen Sommers zu genießen, während Sie sicher und hydratisiert bleiben.

Temperaturen, die zum Verweilen am Strand einladen

Beginnend mit dem 14. Juli 2024, lässt der klare Himmel die Sonne uneingeschränkt auf Llubí scheinen, wobei das Thermometer beachtliche 34 Grad Celsius anzeigen wird. Die milde Brise mit nur 4 km/h Windgeschwindigkeit liefert kaum eine Abkühlung, was die Tage geradezu prädestiniert für einen Ausflug zum nächsten Strand oder das Erfrischen in einem der zahlreichen Pools der Region. Mit einem UV-Index, der wohl im sehr hohen Bereich liegen dürfte, ist der richtige Sonnenschutz allerdings unerlässlich.

Trokener Himmel und Sternenklare Nächte

Nach einem früheren Sonnenaufgang um 4:31 Uhr und einem ausgedehnten warmen Tageslicht bis 19:15 Uhr, können Sie die nächsten Tage beständig hohe Tagestemperaturen erwarten. Am 15. Juli 2024 bleibt das Thermometer wohl bei 35 Grad, gefolgt von noch heißeren 38 Grad am 18. Juli – der Höhepunkt der Hitzewelle. Während dieser Zeit scheint Llubí fast ethnisch, mit der Luft, die duftend warm durch die Altstadtgassen und offenen Märkte wogt.

Leichte Erleichterung erwünscht?

Ein leichter Wetterumschwung am 19. Juli 2024 signalisiert eine kurze Abkühlung, wenn leichter Regen am Horizont steht, gefolgt von verstreuten Wolken am darauffolgenden Tag. Dennoch bleibt die Hitze mit Werten um die 36 Grad persistent.

Ein sanfter Ausklang der Woche

Die Woche klingt am 21. Juli mit angenehmen 32 Grad bei erneut klarem Himmel aus und lässt Einheimische sowie Gäste an einem entspannenderen Rhythmus teilhaben. Es bleibt die perfekte Zeit, um die natürliche Schönheit Mallorcas abseits der Haupttouristenpfade zu erkunden.

Planen Sie Ihre Aktivitäten im Freien und organisierte Touren durch Llubí entsprechend dieser ausführlichen Wettervorhersage, um das Beste aus diesen sonnenscheinreichen Tagen herauszuholen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.7.2024, 01:32:11. +++