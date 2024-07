Exzellentes Sommerwetter in Son Servera: Sonnige Aussichten für die dritte Juliwoche 2024 (14.7.2024)

Straßenderf Wetterprognose: Son Servera steht eine strahlende Woche bevor

Die sonnige Insel Mallorca verspricht ihren Besuchern und Einheimischen erneut ein spektakuläres Wettererlebnis in der malerischen Gemeinde Son Servera. Mit der bevorstehenden dritten Juliwoche im Jahr 2024, präsentiert sich das Wetter in Son Servera von seiner besten Seite. Hier erfahren Sie alles über die bevorstehenden Temperaturen, Himmelsbedingungen und kleinen Wetterschwankungen, die Ihren Urlaub perfektionieren könnten.

Wetterbericht: Sonnenschein satt in Son Servera

Am Montag, dem 14. Juli 2024, startet die Woche mit einem strahlenden klaren Himmel und einer angenehmen Höchsttemperatur von 25 Grad Celsius. Ein leichter Wind weht mit 6 km/h und sorgt für eine ideale Brise, während die Luftfeuchtigkeit bei 67 Prozent liegt. Der Luftdruck misst 1014 hPa. Die Sonne begrüßt die Inselbewohner bereits um 4:30 Uhr und verabschiedet sich erst um 19:13 Uhr.

Mit dem Dienstag setzt sich das Wetter in ähnlicher Manier fort. Die Temperatur steigt leicht auf warme 28 Grad Celsius bei gleichermaßen geringer Windgeschwindigkeit. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 62 Prozent, sodass man von einem trockenen und warmen Tag ausgehen kann.

Die Wochenmitte zeigt sich dann mit einigen vereinzelten Wolken am Himmel. Das Thermometer bleibt mit 26 Grad Celsius weiterhin sommerlich. Die ideale Zeit für Outdoor-Aktivitäten und lange Strandtage! Die Luftfeuchtigkeit erhöht sich etwas auf 73 Prozent, was einen Hauch von Feuchtigkeit in die Luft bringt.

Der Donnerstag und Freitag bleiben ebenfalls schön mit klarem Himmel und Temperaturen, die sich stabil um die 27 Grad Celsius bewegen. Der Wind ist weiter nachlassend und sorgt für ein angenehmes Küstenklima. Am Wochenende zeichnet sich ein ähnliches Bild ab, allerdings kündigt sich am Samstag eine leichte Wolkendecke an, während die Temperaturen auf 27 Grad Celsius klettern.

Der anschließende Sonntag überrascht dann mit den höchsten Temperaturen der Woche - freuen Sie sich auf 29 Grad Celsius und ein idyllisches Wetter zum Genießen. Abgerundet wird die siebentägige Glückssträhne mit einem leichten Wechsel zum Montag, an dem die Temperaturen leicht auf 26 Grad Celsius fallen, aber immer noch von einem wunderschönen klaren Himmel dominier

