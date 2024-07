Heiße Sommertage in Sicht: Consell, Mallorca Wettervorhersage 14.07.2022 - 21.07.2022

Hochsommerliches Wetter in Consell: Eine Woche voller Sonnenschein

Consell bereitet sich auf eine glorreiche Sommerwoche vor, denn die Wettergötter sind weithin gnädig. Strahlend blauer Himmel und strahlender Sonnenschein prägen das Bild von Montag, den 14. Juli bis Sonntag, den 21. Juli 2024. Die Sonnenliebhaber unter uns können sich freuen, denn es sind ideale Bedingungen zum Sonnenbaden und für diverse Aktivitäten im Freien.

Klare Himmelsaussichten und steigende Temperaturen

Der Montag startet mit angenehmen 32 Grad Celsius und einem klarer Himmel, der keinen Zweifel offen lässt, dass der Sommer in voller Pracht regiert. Ein sanfter Wind wird dafür sorgen, dass die Hitze erträglich bleibt.

Am Dienstag erhöhen sich die Temperaturen leicht auf 33 Grad Celsius. Der Himmel bleibt klar und ist ein Versprechen für ungetrübte Sonnenstrahlen. Der Wind bleibt beständig leicht und die Luftfeuchtigkeit gering.

Die Mitte der Woche kennzeichnet einen kleinen Höhepunkt an intensiver Sommerhitze. Mittwoch und Donnerstag locken mit Temperaturen von 35 bzw. 36 Grad Celsius, und auch hier gibt sich die Wetterlage keinerlei Blöße mit einem beständigen Clear Sky.

Kurze Abkühlung und leichte Böen

Doch selbst in den heißesten Sommertagen gibt es mal eine kurze Abkühlung – so auch am Freitag, an dem ein leichter Regenschauer für eine erfrischende Pause sorgt. 37 Grad Celsius werden dennoch prognostiziert, und der Regen sollte nicht lange anhalten.

Der anschließende Samstag zeigt sich mit verstreuten Wolken, aber die Sonne behält weiterhin die Oberhand, bei 35 Grad Celsius. Ein perfekter Tag für Ausflüge in die nähre Umgebung von Consell, um die Schönheit Mallorcas zu erleben.

Sonniger Abschluss einer farbenfrohen Woche

Die Wetterwoche endet, wie sie begann: Mit freien Blick auf das Firmament. Sonntag wird uns 33 Grad Celsius bieten und nur wenige Wolken am Himmel. Ein angenehmer Wind wird uns weiterhin begleiten, was die allgemeine Wohlfühlatmosphäre komplett macht.

Sonnenaufgang und -untergang – Ein Naturschauspiel für Frühaufsteher und Romantiker

Der Sonnenaufgang wird jedes Mal gegen 4:30 Uhr morgens die Schönheit der Insel enthüllen, fuscht am frühesten an einem Mittwoch. Wenn der Tag sich neigt, gehen die Sonnenuntergänge gegen 19:15 Uhr in ein malerisches Farbenspiel über, welches gerade im Juli voller intensiver Töne und Schattierungen ist. Eine wunderbare Zeit, um den Tag am Strand oder im gemütlichen Café ausklingen zu lassen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.7.2024, 01:26:46. +++