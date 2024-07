Herrliches Sommerwetter in Binissalem: Sonnenschein und hohe Temperaturen im Juli 2024 (14.7.2024)

Sommervorhersage: Sonniges Wetter und Temperaturen jenseits der 30 Grad in Binissalem

Die Bewohner und Besucher von Binissalem auf MallorcaBinissalem können sich auf eine sonnige und heiße Woche freuen. Mit klarer Himmel und Temperaturen, die stetig über 30 Grad Celsius liegen, steht uns ein typisch mediterraner Sommer bevor. Das Wetter lädt förmlich dazu ein, die schönen Strände der Region zu genießen und das Leben im Freien zu zelebrieren.

Heiße Tage und milde Nächte - Das Wetter vom 14. bis 21. Juli 2024

Am Montag, den 14. Juli, beginnt die Woche mit einer Temperatur von 33°C unter einem klaren Himmel. Eine leichte Brise weht mit einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Vom Sonnenaufgang um 4:32 Uhr bis zum Sonnenuntergang um 19:16 Uhr können wir den ganzen Tag über reichlich Sonnenschein genießen.

Die kommenden Tage bleiben mit Höchsttemperaturen von 34°C am 15. Juli, 35°C am 16. Juli und sogar 37°C am 17. Juli sehr warm. Die Nächte sind angenehm mild, was für perfekte Sommerabende sorgt. Der Himmel bleibt durchgehend klar, sodass Sternenbeobachtungen eine tolle Aktivität für Nachtschwärmer darstellen könnten.

Das Wetter am 18. Juli erreicht mit 38°C einen Höhepunkt. Beachten Sie jedoch die sehr niedrige Luftfeuchtigkeit von nur 9%, was zu einer trockenen Atmosphäre führt. Auch an diesem Tag bleibt es sonnig bei einem schwachen Wind von 4 km/h.

Ein leichter Wandel im Wettergeschehen bringt der 19. Juli. Es ist mit leichtem Regen bei immer noch hohen Temperaturen von 37°C zu rechnen. Dieser kurze Regenschauer könnte für eine willkommene Abkühlung sorgen.

Bis zum 20. Juli ist eine kleine Abkühlung vorhergesagt. Die Temperaturen fallen auf angenehmere 35°C, begleitet von verstreuten Wolken, was zu einer geringen Erhöhung der Luftfeuchtigkeit auf 20% führt.

Den Abschluss der Woche bildet der 21. Juli mit einem klaren Himmel und Temperaturen um 33°C. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf

Tipps für die heiße Wetterwoche in Binissalem

Angesichts des sonnigen und heißen Wetters ist Vorsicht geboten. Denken Sie an ausreichend UV-Schutz und bleiben Sie gut hydratisiert. Nutzen Sie die frühen Morgen- oder späten Nachmittagsstunden für Outdoor-Aktivitäten und vermeiden Sie die intensive Mittagshitze.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.7.2024, 01:23:31. +++