Sommerliches Hoch: Die 7-Tage-Wettervorhersage für Santa Maria del Camí auf Mallorca mit erfrischender Klarheit (14.7.2024)

Strahlendes Sommerwetter bestimmt die Woche in Santa Maria del Camí

Die Sonne hat es gut gemeint mit der pittoresken Gemeinde Santa Maria del Camí im Herzen Mallorcas. Mit klarer Himmelslage startet das freundliche Klima in eine neue Woche voller Sonnenschein und sommerlicher Temperaturen, die das Herz jedes Sonnenanbeters höherschlagen lassen.

14. Juli 2024: Bei einer angenehmen Temperatur von 31°C kann man den klaren, azurblauen Himmel genießen. Der Wind bleibt mit 4 km/h sanft. Aktuelle Luftfeuchtigkeit liegt bei 41%, und der atmosphärische Druck steht bei 1014 hPa. 15. Juli 2024: Der Tag begrüßt Sie mit stabilen 32°C und einem nahezu wolkenlosen Horizont. Die Windverhältnisse sind beständig und ruhig, was erfrischende Momente schafft. 16. Juli 2024: Das Thermometer klettert weiter auf schwungvolle 34°C, während uns das Wetter weiterhin mit einem klaren Himmel verwöhnt. Die Luftfeuchtigkeit senkt sich etwas auf 36%. 17. Juli 2024: Gefühlt wie in einer Oase der Hitze, präsentiert sich der Mittwoch mit heißen 35°C und einer bemerkenswerten Lufttrockenheit von nur 26%. 18. Juli 2024: Der Donnerstag erreicht mit 36°C den Höhepunkt der week. Der Himmel bleibt makellos klar, trotz leichter Abkühlung für die abendstunden. 19. Juli 2024: Ein sanfter Wetterumschwung beschert uns leichten Regen, doch die Temperatur bleibt mit 36°C hochsommerlich. 20. Juli 2024: Wolkige Aussichten ohne größere Temperaturänderungen hauchen der Woche an diesem Tag einen Hauch Abwechslung bei, während die Wärme bei 33°C konstant bleibt. 21. Juli 2024: Wir beschließen die Woche mit einer angenehmen Temperatur von 33°C unter einem klaren Himmel, der zum Verweilen und Genießen einlädt.14. Juli 2024: Bei einer angenehmen Temperatur von 31°C kann man den klaren, azurblauen Himmel genießen. Der Wind bleibt mit 4 km/h sanft. Aktuelle Luftfeuchtigkeit liegt bei 41%, und der atmosphärische Druck steht bei 1014 hPa.

15. Juli 2024: Der Tag begrüßt Sie mit stabilen 32°C und einem nahezu wolkenlosen Horizont. Die Windverhältnisse sind beständig und ruhig, was erfrischende Momente schafft.

16. Juli 2024: Das Thermometer klettert weiter auf schwungvolle 34°C, während uns das Wetter weiterhin mit einem klaren Himmel verwöhnt. Die Luftfeuchtigkeit senkt sich etwas auf 36%.

17. Juli 2024: Gefühlt wie in einer Oase der Hitze, präsentiert sich der Mittwoch mit heißen 35°C und einer bemerkenswerten Lufttrockenheit von nur 26%.

18. Juli 2024: Der Donnerstag erreicht mit 36°C den Höhepunkt der week. Der Himmel bleibt makellos klar, trotz leichter Abkühlung für die abendstunden.

19. Juli 2024: Ein sanfter Wetterumschwung beschert uns leichten Regen, doch die Temperatur bleibt mit 36°C hochsommerlich.

20. Juli 2024: Wolkige Aussichten ohne größere Temperaturänderungen hauchen der Woche an diesem Tag einen Hauch Abwechslung bei, während die Wärme bei 33°C konstant bleibt.

21. Juli 2024: Wir beschließen die Woche mit einer angenehmen Temperatur von 33°C unter einem klaren Himmel, der zum Verweilen und Genießen einlädt.

Die Sonnenauf- und Untergangszeiten bewegen sich unverändert um die 4:32 Uhr am Morgen und 19:16 Uhr am Abend, täglich nur wenige Minuten variierend, und bestimmen die langen Tage auf der Baleareninsel.

Mit der derzeitigen Wetterlage bietet Santa Maria del Camí ideale Bedingungen für vielfältige Outdoor-Aktivitäten. Ob Wandern, Radfahren oder einfach nur entspanntes Bummeln durch die Gassen - das Wetter spielt in allen Facetten herrlich mit.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.7.2024, 01:40:37. +++