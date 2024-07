Sonne pur und steigende Temperaturen – Das Wetter in Fornalutx vom 14.7. bis 21.7.2024 (14.7.2024)

Sonnenschein und heiße Sommertage in Fornalutx

Die kommende Woche verspricht in Fornalutx, gelegen im malerischen Sóller-Tal, hochsommerliche Temperaturen und viel Sonnenschein. Mit einem klaren Himmel über Mallorca steigen die Temperaturen Tag für Tag an und erreichen ihren Höhepunkt zur Wochenmitte.

Wettertrend für Fornalutx auf einen Blick

Montag, 14. Juli 2024: Mit einer angenehmen Brise bei gerade mal 2 km/h, einer relativen Luftfeuchtigkeit von 43% und einem Luftdruck von 1014 hPa, startet Fornalutx in eine klare Woche bei maximal 30°C. Die Sonne geht um 4:32 Uhr auf und wird den Tag bis zum Sonnenuntergang um 19:16 Uhr erhellen.

Dienstag, 15. Juli 2024: Die Temperaturen steigen leicht, und es bleibt weiterhin trocken und sonnig. Mit einer Höchsttemperatur von 31°C und einem identischen Wind- und Feuchtigkeitsniveau wie am Vortag, liegen ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten vor.

Mittwoch, 16. Juli 2022: Der Himmel über FornalutxFornalutx präsentiert sich weiter sternenklar und ermöglicht einen uneingeschränkten Genuss der sonnigen 32°C. Ein leichter Wind und abnehmende Luftfeuchtigkeit tragen zur angenehmen Atmosphäre bei.

Donnerstag, 17. Juli 2024: Die Temperaturen klettern auf 33°C, die Sonne regiert den Himmel, und die Luftfeuchtigkeit sinkt weiter. Perfekte Bedingungen für einen Besuch der idyllischen Gassen Fornalutx' oder einem Ausflug zur nahegelegenen Küste.

Freitag, 18. Juli 2024 bis Sonntag, 20. Juli 2024: Den Höhepunkt der Wärme erleben wir zum Ende der Woche. Mit 34°C und strahlender Sonne stehen uns zwei Tagen bevor, die dann am Sonntag mit leichter Abkühlung und vereinzelten Wolken enden. Dann nehmen die Temperaturen mit leichten 32°C eine kleine Auszeit vom Hoch.

Montag, 21. Juli 2024: Bei einer Höchsttemperatur von 31°C und einer etwas höheren Luftfeuchtigkeit bringt der neue Wochenbeginn klares Wetter zurück nach Fornalutx.

Freizeittipps und Empfehlungen

In Anbetracht dieser Vorhersage empfehlen wir Sonnenschutz und reichlich Flüssigkeitsaufnahme. Dieser Zeitraum eignet sich ideal für Strandbesuche, Wandertouren und die Erkundung des Tramuntanagebirges. Während leichter Regen am Wochenende für eine kurzzeitige Erfrischung sorgt, ist diese Woche bestens geeignet, die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten der Insel Mallorca in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.7.2024, 01:30:19. +++