Sonnige Aussichten: Das Wetter in Santanyí, Mallorca (14.07.24 - 21.07.24)

Die aktuelle Wetterlage in Santanyí: Eine sonnenverwöhnte Woche steht bevor

Strahlender Sonnenschein und warme Temperaturen dominieren das Klima in SantanyíSantanyí auf Mallorca in der bevorstehenden Woche. Mit einer stabilen Wetterlage und klarem Himmel lädt die malerische Region Einwohner wie Besucher gleichermaßen zu zahlreichen Aktivitäten unter freiem Himmel ein. Die perfekten Bedingungen für einen Spaziergang an der Promenade oder einen entspannenden Tag am Strand sind also gegeben.

Die tägliche Wetterprognose für Santanyí

Montag, 14. Juli 2024: Der Wochenstart präsentiert sich in Santanyí von seiner besten Seite. Bei einer angenehmen Durchschnittstemperatur von 27°C und einem leichten Wind mit 5 km/h dürften alle Outdoor-Aktivitäten zum puren Vergnügen werden. Die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 60% und der Luftdruck liegt bei 1014 hPa.

Dienstag, 15. Juli 2024: Die Temperaturen halten sich konstant bei 27°C, während der Himmel sich in strahlendem Blau zeigt. Ein leichter Windzug aus Nordwest trägt zur angenehmen Atmosphäre bei. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 67% und gleichbleibendem Luftdruck bleibt das Wetter stabil.

Mittwoch, 16. Juli 2024: Mit einer steigenden Temperatur, die bis zu 29°C erreicht, können Bewohner und Besucher der Idylle Mallorcas die wärmenden Sonnenstrahlen genießen. Die Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit bleiben angenehm, während sich der Luftdruck auf 1015 hPa leicht erhöht.

Donnerstag, 17. Juli 2024: Weiterhin bietet der klare Himmel ideale Bedingungen für lange Abende im Freien. Der Donnerstag verwöhnt uns mit Temperaturen um die 29°C und eine milde Brise weht durch Santanyí.

Freitag, 18. Juli 2024: Das Wochenende kündigt sich mit ähnlichen Werten an. Heitere 29°C und eine geringere Luftfeuchtigkeit von 55% bedeuten perfektes Strandwetter für alle Sonnenanbeter.

Samstag, 19. Juli 2024: Ein leichter Wechsel des Wetters bringt überzogene Wolken, die jedoch bei 30°C immer noch sommerlich warme Gefühle aufkommen lassen. Der Wind bleibt sanft und die Luft trockener.

Sonntag, 20. Juli 2024: Einige wenige Wolken können dem Glanz der Sonne kaum etwas anhaben. Mit 29°C und einer konstanten Brise bleibt das Wetter in Santanyí angenehm.

Montag, 21. Juli 2024: Die neue Woche beginnt mit 28°C und klarem Himmel – ein perfekter Tag, um die Naturschönheiten Santanyís zu erkunden.

Die ideale Zeit für Aktivitäten im Freien

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten versprechen lange, erlebnisreiche Tage. Vom 14.07.24 bis 21.07.24 öffnet sich der Vorhang des Tages in Santanyí bereits gegen 4:32 Uhr und gibt die Bühne frei für Aktivitäten bis zum Sonnenuntergang gegen 19:13 Uhr. Mit steigenden Temperaturen und niedriger werdender Luftfeuchtigkeit sind die Bedingungen ideal für jegliche Unternehmungen.

