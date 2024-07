Sonnige Aussichten in Banyalbufar: Die Wetterprognose für eine strahlende Woche (14.7.2024)

Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen in Banyalbufar

Die kommenden Tage versprechen in Banyalbufar auf Mallorca eine herrliche Wetterlage mit viel Sonnenschein und optimalen Bedingungen für alle Aktivitäten im Freien. Die detailreiche 7-Tage-Wettervorhersage lässt Urlauberherzen höher schlagen und verspricht Residenten reichlich Vitamin D.

Ideal für Sonnenanbeter: Die Woche startet mit klarem Himmel

Am 14. Juli 2024 begrüßt Banyalbufar seine Einwohner und Gäste mit einer angenehmen Durchschnittstemperatur von 26 Grad Celsius und einem wolkenlosen Himmel. Ein leichtes Lüftchen von etwa 4 km/h sorgt für eine frische Brise bei einer Luftfeuchtigkeit von 66 %, was das Wohlfühlklima perfekt macht.

Die Temperaturen klettern: Hochsommerliche Werte Mitte Juli

In den darauf folgenden Tagen klettert das Thermometer weiter. Am 15. und 16. Juli zeigt sich das Wetter in Banyalbufar von seiner besten Seite mit klarem Himmel und Temperaturen um 28 Grad Celsius. Auch der Wind bleibt gemäßigt und die Luftfeuchtigkeit steigt geringfügig, was die lauen Sommernächte zum Sternegucken einlädt.

Die Woche bleibt sonnig: Temperaturen auf Rekordkurs

Die zweite Wochenhälfte besticht weiterhin durch einen klaren Himmel, wobei die Temperaturen am 17. und 18. Juli weiterhin auf sommerlichen 28 bis 29 Grad Celsius bleiben. Die Luftfeuchtigkeit nimmt ab, was für angenehm trockene und warme Tage sorgt.

Kurze Abkühlung zwischendurch: Erfrischender Regen

Am 19. Juli dürfen wir einen kurzen, leichten Regenschauer erwarten, der eine erfrischende Abkühlung mit sich bringt und die Temperaturen auf 30 Grad Celsius ansteigen lässt.

Die Woche klingt abwechslungsreich aus

Zum Wochenende erwartet uns am 20. Juli eine kleine Veränderung mit vereinzelten Wolken, doch die Temperaturen bleiben weiterhin sommerlich bei 29 Grad Celsius. Der 21. Juli bringt uns zurück zu einem klaren Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von 28 Grad Celsius, perfekt um die Woche in Banyalbufar entspannt ausklingen zu lassen.

