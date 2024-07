Sonnige Aussichten in Puigpunyent: Die Wetterprognose vom 14. bis 21. Juli 2024 (14.7.2024)

Perfekte Bedingungen für Sonnenanbeter: Puigpunyent verspricht herrliches Sommerwetter

Die kommende Woche in Puigpunyent steht ganz im Zeichen des Sommers: Klare Himmel und ansteigende Temperaturen lassen die Herzen von Mallorca-Urlaubern höherschlagen. Hier finden Sie eine ausführliche Tageswettervorhersage vom 14. bis zum 21. Juli 2024, sodass Sie genau wissen, wann Sie Ihre Ausflüge und Strandbesuche planen können.

Wettertrend für Puigpunyent: Von sommerlich warm bis leichter Regen

Den Auftakt macht der 14. Juli 2024, an dem Sie eine angenehme Temperatur von 24°C und einen strahlend klaren Himmel genießen können. Der Wind belief sich auf nur mäßige 3 km/h, die Luftfeuchtigkeit liegt bei entspannten 63%.

Im Laufe der Woche erwartet Sie konstant schönes Wetter mit leichtem Temperaturanstieg. Vom 15. bis 17. Juli zeigt das Thermometer sogar Höchsttemperaturen von 25°C - 27°C, bei ebenfalls klarem Himmel - optimal für lange Tage unter freiem Himmel und gemütliche Abende in den belebten Straßen und Plätzen von Puigpunyent.

Bis zum 18. Juli setzt sich dieses sommerliche Hoch durch, die Temperatur erreicht sogar einen Spitzenwert von 28°C. Die Luftfeuchtigkeit sinkt weiter auf 52%, was für sehr angenehme Verhältnisse spricht. Ein leichter Wind und der beständige Luftdruck sorgen für ein perfektes Sommerklima.

Auch der 19. Juli bleibt mit 29°C hochsommerlich, allerdings könnten vereinzelt leichte Regenschauer für eine kurze Abkühlung sorgen - ein guter Tag für einen Museumsbesuch oder eine Weintour.

Zum Ende des Wetterberichtszeitraums sehen wir eine kleine Abkühlung mit leichten Temperaturschwankungen. Der 20. und 21. Juli bringen beide angenehme 27°C mit etwas mehr Bewölkung am 20. und klarer Himmel am 21. Juli.

Fazit: Ideales Sommerwetter in Puigpunyent

Mit durchweg sonnigen Tagen und traumhaften Temperaturen eignet sich Puigpunyent perfekt für alle Urlaubsaktivitäten. Ganz gleich, ob Sie in der Natur wandern, Kultur erleben oder einfach am Strand entspannen möchten: die Wetterbedingungen sind ideal. Behalten Sie lediglich den 19. Juli für möglichen leichten Regen im Hinterkopf und genießen Sie die restliche Woche in vollsten Zügen!

Planen Sie Ihre Aktivitäten mit unserer zuverlässigen 7-Tage-Wettervorhersage und erleben Sie wundervolle Sommertage in Puigpunyent auf Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.7.2024, 01:38:16. +++