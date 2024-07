Sonniges und warmes Sommerwetter in Costitx – Die Wettervorhersage für die kommende Woche (14.7.2024)

Temperaturen bleiben hoch: Costitx genießt strahlenden Sonnenschein

Die Sonneninsel Mallorca präsentiert sich auch in der dritten Juliwoche von ihrer besten Seite, mit klarem Himmel und sommerlich hohen Temperaturen in Costitx. Urlauber und Einheimische können sich auf eine Woche mit viel Sonne und warmem Wetter freuen.

Die Wetteraussichten vom 14.7.2024 bis 21.7.2024

Den Auftakt der sonnigen Woche macht der Montag, der 14. Juli 2024, an dem das Thermometer auf bis zu 34 Grad Celsius klettert und ein wolkenloser Himmel herrscht. Der sehr schwache Wind von nur 4 km/h lässt die hohen Temperaturen um so intensiver wirken, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 29%.

Der Dienstag, 15. Juli 2024, und Mittwoch, 16. Juli 2024, zeigen sich ebenso mit unbewölktem Himmel, die Temperaturen pendeln sich auf heiße 35 Grad Celsius ein, begleitet von einer geringen Windbewegung.

In der zweiten Wochenhälfte setzt sich das heiße Wetter weiter fort: Am 17. und 18. Juli 2024 steigen die Temperaturen gar auf Werte bis zu 37 und 38 Grad Celsius, was den Höhepunkt dieser Hitzeperiode darstellt. Besonders auffällig ist die sinkende Luftfeuchtigkeit, die am Donnerstag ein Minimum von lediglich 11 Prozent erreicht, daher sollten Sonnenschutz und ausreichend Flüssigkeit Priorität haben.

Am Freitag, 19. Juli 2024, stellt sich voraussichtlich eine kleine Abkühlung ein, da leichter Regen vorhergesagt ist, was bei immer noch hohen 37 Grad Celsius für eine kurzzeitige Erfrischung potenziell sorgen könnte.

Zum Wochenende, speziell am Samstag, 20. Juli 2024, lockern vereinzelte Wolkenfelder den blauen Himmel auf, das Quecksilber zeigt weiterhin heiße 37 Grad Celsius. Der Sonntag, 21. Juli 2024, bringt schließlich eine kleine Abkühlung auf angenehmere 32 Grad Celsius und einen klar strahlenden Himmel.

Obwohl der Hitze ihre Spitzen haben, kühlt es in den frühen Morgenstunden nur wenig ab, was für angenehm warme Nächte und entsprechend kurze lauwarme Sommernächte sorgt.

Ungetrübter Badespaß in Costitx: Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang

Die langen Tage ermöglichen es, die Sonne von den frühen Morgenstunden ab ca. 4:32 Uhr bis zum Sonnenuntergang gegen 19:15 Uhr fast uneingeschränkt zu genießen. Beachtenswert ist hierbei gerade die konsistente Stabilität des Luftdrucks, welche im Bereich von 1012 bis 1016 hPa liegt und somit über die Woche hinweg nur geringe Schwankungen aufweist.

Es ergibt sich ein perfekter Rahmen für verschiedene Aktivitäten im Freien, insbesondere für lange Strandtage. Die geringen Windgeschwindigkeiten sorgen in der gesamten Woche für zusätzlichen Komfort für Sonnenanbeter und Wassersportler gleichermaßen.

Für das perfekte Urlaubswetter in Costitx, ist es angeraten, gerade zur Mittagszeit schattige Ruheplätze aufzusuchen und während der Tageshitze immer für ausreichenden Sonnenschutz zu sorgen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.7.2024, 01:27:21. +++