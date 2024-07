Strahlendes Sommerwetter in Palma: Sonnig und trocken in der Woche vom 14. bis 21. Juli 2024 (14.7.2024)

Das Wetter in Palma de Mallorca - Die nächsten 7 Tage im Überblick

Palma, 14. Juli 2024:Palma Die Besucher und Einwohner von Palma können sich auf eine traumhaft schöne Sommerwoche freuen. Mit Höchsttemperaturen, die kontinuierlich ansteigen und die 30-Grad-Marke knacken, erwartet uns eine perfekte Urlaubszeit auf Mallorca.

Sonnenschein pur und leichter Wind

Am Montag, dem 14. Juli, sorgt ein klarer Himmel für viel Sonnenschein und eine angenehme Temperatur von 28°C. Der Wind bleibt mit 5 km/h sanft und bietet eine leichte Brise, die besonders in küstennahen Gebieten den Tag über zur Abkühlung einlädt. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 55% und einem Luftdruck von 1014 hPa steht einem entspannten Tag am Strand oder einer Erkundung der malerischen Altstadt nichts im Wege.

Stabiles Hochdruckwetter erwartet Palma de Mallorca

Die gesamte Woche verspricht, unter dem Einfluss eines stabilen Hochs, heiteres Wetter. Am Dienstag, den 15. Juli und Mittwoch, den 16. Juli, behauptet sich der klare Himmel mit Temperaturen, die auf 29°C und 30°C klettern. Die ideale Gelegenheit, um Mallorcas vielfältige Freizeitangebote zu genießen oder einfach nur die Seele am Strand baumeln zu lassen.

Höchstwerte im Sommertrend

Die Wochenmitte markiert ebenfalls den Aufwärtstrend der Temperaturen. Der Donnerstag, der 17. Juli, bringt uns auf heiße 32°C, während es am Freitag, den 18. Juli, sogar bis auf 33°C hochgeht. Zudem sinkt die Luftfeuchtigkeit, was für ein besonders angenehmes Klima sorgt.

Kurze Abkühlung am Wochenende

Interessant wird es dann am Samstag, dem 19. Juli. Die Temperatur erreicht mit 34°C ihren Höhepunkt, allerdings kündigt sich mit leichtem Regen eine kurze Abkühlung an, welche die lang ersehnte Erfrischung nach vielen heißen Tagen bringt. Die Linderung ist jedoch von kurzer Dauer, denn am Sonntag steigen die Temperaturen mit 31°C und vereinzelten Wolken wieder an, bevor am Montag, dem 21. Juli, bei 32°C der Sonnenschein zurückkehrt.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten bieten lange und erlebnisreiche Tage. Der frühe Sonnenaufgang rund um 4:33 Uhr und ein später Sonnenuntergang erst gegen 19:12 Uhr bieten genügend Tageslicht für Aktivitäten jeglicher Art.

Ein perfekter Sommer in Palma

Die bevorstehende Woche verspricht somit, mit wenigen Ausnahmen, ideales Sommerwetter für alle Sonnenanbeter und Urlauber. Vergessen Sie nicht, bei längeren Aufenthalten im Freien auf einen angemessenen Sonnenschutz zu achten, um die sonnigen Tage auf Mallorca in vollen Zügen genießen zu können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.7.2024, 01:36:07. +++