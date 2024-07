Traumhaftes Sommerwetter in Calvià: Sonnenschein pur und steigende Temperaturen (14.7.2024)

Die strahlende Wettervorhersage für Calvià auf Mallorca

Die kommende Woche in CalviàCalvià, einem der bezauberndsten Orte auf Mallorca, verspricht durchweg sonniges Wetter und angenehm steigende Temperaturen. Mit klar blauem Himmel als ständigem Begleiter können sich Einheimische und Urlauber auf perfekte Bedingungen für jegliche Art von Outdoor-Aktivitäten freuen.

Ihr Wetter-Update für die kommenden sieben Tage in Calvià

Am Montag, den 14. Juli 2024, werden Sie von einem strahlend klaren Himmel begrüßt bei Temperaturen von 26°C. Mit einer sanften Brise von 4 km/h ist ein Tag am Strand oder eine Wanderung durch die malerische Umgebung gleichermaßen verführerisch. Die Luftfeuchtigkeit halt sich dabei bei angenehmen 62%.

Der Dienstag leitet mit ähnlichen Bedingungen und einer minimalen Erwärmung auf 27°C über. Die Luftfeuchtigkeit nimmt leicht zu auf 67%, doch das beeinträchtigt kaum die Freude über den anhaltend klaren Himmel.

Die Temperatur steigt weiter: Am Mittwoch wird ein Höchstwert von 28°C erreicht. Die gleichbleibende Windgeschwindigkeit und die Luftfeuchtigkeit, die sich wieder bei 62% einpendelt, sorgen für perfektes Wetter, um die Schönheit Calviàs zu erkunden.

Mit Blick auf den Donnerstag zeigt sich, dass die Hitzewelle freundlich anhält: Temperaturen schnellen auf bis zu 29°C hoch mit einer, für die Jahreszeit typischen, geringen Luftfeuchtigkeit von 56%. Es ist der ideale Tag, um die zahlreichen Cafés und Geschäfte Calviàs zu besuchen.

Das Thermometer klettert am Freitag noch ein Stückchen höher auf angenehme 30°C, während die Windgeschwindigkeit leicht nachlässt. Diese Bedingungen laden förmlich dazu ein, die wunderschönen Strände Mallorcas in all ihrer Pracht zu genießen.

Ein leichter Wechsel in der Wetterlage findet am Samstag statt: Die Temperaturen sinken geringfügig auf 31°C unter leicht bewölktem Himmel. Mit 42% liegt die Luftfeuchtigkeit am niedrigsten in dieser Woche.

Den Abschluss bildet der Sonntag, der zwar mit 29°C etwas kühler ausfällt, doch immer noch unter einem klaren Himmel steht – ideal, um die letzte Runde Sonne für die Woche einzufangen. Eine auf 5 km/h gestiegene Windgeschwindingkeit liefert die perfekte Brise, um die Woche gemütlich ausklingen zu lassen.

Also, Sonnenhut auf und Sonnenbrille nicht vergessen – das Wetter in Calvià setzt in den nächsten sieben Tagen auf pures Sommerfeeling!

Die Sonne begrüßt Calvià: Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Die Sonne gewährt Ihnen in dieser Woche extra lange Tage. Der frühe Sonnenaufgang gegen 4:34 Uhr lädt ein zu Morgenspaziergängen am Meer und der späte Sonnenuntergang kurz nach 19:15 Uhr verspricht laue Sommerabende. Nutzen Sie die langen Tage in Calvià, um die Vielfalt und Schönheit der Insel Mallorca vollends auszukosten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.7.2024, 01:24:56. +++