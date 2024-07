Wetter Algaida (14.07.24 bis 21.07.24): Sonnige Aussichten und erhöhte Temperaturen

Wettervorhersage für Algaida: Eine Woche voller Sonnenschein

Die kommende Woche verspricht in Algaida strahlendes Sommerwetter. Mit viel Sonnenschein und klarem Himmel bietet sich die perfekte Gelegenheit, das wunderschöne Mallorca zu genießen. Hier erfahren Sie alles über die Wetterbedingungen, die Sie vom 14. Juli 2024 bis zum 21. Juli 2024 in Algaida erwarten.

Erste Wochenhälfte: Sommerliches Wetter in Algaida

Der Auftakt in die Woche zeigt sich von seiner besten Seite: Am Montag, den 14. Juli, klettert das Thermometer auf 32°C unter einem klarblauen Himmel. Eine milde Brise mit einer Windstärke von 5 km/h sorgt zusätzlich für ein angenehmes Klima. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 38% und der Luftdruck bei vorteilhaften 1013 hPa.

Am Dienstag, den 15. Juli, präsentiert sich das Wetter weiterhin von seiner sonnenverwöhnten Seite. Die Temperaturen bewegen sich um die 31°C, bei einer Luftfeuchtigkeit von 45%. Der Tag beginnt offiziell mit dem Sonnenaufgang um 4:33 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 19:14 Uhr.

Sonne satt und steigende Temperaturen

Mit Fortschreiten der Woche, am Mittwoch und Donnerstag, dürfen wir uns über noch höhere Temperaturen von 34°C und 35°C erfreuen. Das sonnige Wetter setzt sich konsequent fort und ermöglicht ideale Bedingungen, um die vielfältigen Freizeitaktivitäten in und um Algaida zu planen. Die relative Luftfeuchte und der Luftdruck halten sich dabei weiterhin in angenehmen Bereichen.

Ein leichter Wechsel am Wochenende

Zum Wochenende hin gibt es eine kleine Abwechslung: Am Samstag, den 19. Juli, ist leichter Regen und eine mildere Temperatur von 36°C zu erwarten. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht an, was für eine kleine Erfrischung sorgt. Am Sonntag klart der Himmel wieder auf und zeigt sich mit vereinzelten Wolken. Die Windgeschwindigkeiten bewegen sich durchgängig im gemäßigten Bereich, was das Wetter angenehm gestaltet.

Die Woche abschließen mit klarem Himmel

Der kommende Montag, den 21. Juli, beschließt die Woche mit klarem Himmel und einer Temperatur von 32°C. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 33% und einem stabilen Luftdruck scheint das Wetter in Algaida einen entspannten Wochenstart zu garantieren.

Erleben Sie eine Woche voller Sonnenschein und nutzen Sie die Gelegenheit, die vielen charmanten Seiten Algaidas unter freiem Himmel zu erkunden. Egal ob am Strand, auf den verträumten Straßen des Ortes oder bei Wanderungen in der malerischen Umgebung – das Wetter spielt mit!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.7.2024, 01:21:13. +++