Wetter in Artà: Sonnige Aussichten und milde Temperaturen vom 14.07.2024 bis 21.07.2024

Klarer Himmel und Sommerwärme: Die Wetterprognose für Artà

Die kommende Woche verspricht in Artà auf MallorcaArtà ideale Bedingungen für alle, die den sonnigen Himmel und angenehme Sommertemperaturen genießen möchten. Vom 14. Juli bis zum 21. Juli 2024 können Einheimische und Besucher sich auf überwiegend klaren Himmel und sanfte Brisen freuen, die die Sommerhitze angenehm machen.

Wetter in Artà: Heitere Sommertage in Sicht

Die Wetterdaten verkünden für den Beginn der Woche einen zumeist klaren Himmel mit Temperaturen, die um die 25°C am Montag, den 14. Juli liegen. Ein sanfter Wind mit nur 7 km/h wird für eine leichte Brise sorgen, während die Luftfeuchtigkeit bei 66% liegt.

Die Sonne wird früh aufgehen um 4:30 Uhr und erst um 19:14 Uhr wird es dunkel, was den Tag zu einem langen und perfekten Tag für jegliche Aktivitäten im Freien macht.

Temperaturen steigen leicht bis Mitte der Woche

Am Dienstag steigen die Temperaturen leicht an und erreichen voraussichtlich 29°C bei weiterhin klarem Himmel. Ein nahezu stiller Hauch von Wind und eine geringere Luftfeuchtigkeit von 56% versprechen einen komfortablen Tag. Der Mittwoch hält eine kleine Abwechslung bereit, denn einige wenige Wolken werden am Himmel von Artà zu sehen sein. Bei immer noch sommerlichen 25°C bleibt das Wetter angenehm und der Wind mild.

Beständiges Sommerwetter für das Wochenende prognostiziert

Die zweite Hälfte der Woche bleibt weitestgehend stabil mit klarem Himmel und Temperaturen, die konstant bei rund 27°C liegen. Dennoch wird der Samstag einen leicht bewölkten Start haben, bevor die Temperaturen auf bis zu 29°C ansteigen und somit den Höhepunkt der Woche markieren.

Den Abschluss der Woche bildet der Sonntag, der wieder einen makellosen Himmel aufweist und bei Temperaturen von alles bietet, was man für eine gelungene Freizeitgestaltung im Freien benötigt. Der Sonnenaufgang um 4:36 Uhr und der Sonnenuntergang um 19:09 Uhr lassen auch am letzten Tag der Woche viel Zeit für Aktivitäten unter Mallorcas Sonne.

Fazit: Ideales Sommerwetter in Artà

Zusammenfassend bietet Artà perfekte Bedingungen für einen reichen und vielfältigen Sommer. Ob Strandbesuche, Wanderungen oder einfach nur entspannen unter der Sonne Mallorcas – die Wetteraussichten sind ideal für jegliche Unternehmungen. Machen Sie das Beste aus den lauen Sommerabenden und den klar sternebesetzten Nachthimmeln.

Tipp: Vergessen Sie nicht, ausreichend zu trinken und sich bei langen Aufenthalten im Freien zu schützen, da die Sonneneinstrahlung in diesen Monaten auf Mallorca besonders intensiv sein kann.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.7.2024, 01:22:38. +++