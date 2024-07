Wetter in Esporles vom 14. bis 21. Juli 2024: Sonnige Aussichten und milde Sommerbrisen (14.7.2024)

Ungetrübter Sonnenschein und sommerliche Temperaturen in Esporles

Esporles, 14. Juli 2024 - Der Sommer zeigt sich von seiner schönsten Seite in Esporles auf Mallorca. In der gesamten nächsten Woche können Bewohner und Besucher sich auf eine Periode des klaren Himmels und sanfte Meeresbrisen einstellen. Hier ist Ihre Wettervorhersage, die sie für sonnige Tage und gemütliche Nächte wappnet.

Hochsommerliches Wetter in Esporles

Beginnend mit dem 14. Juli 2024, erstrahlt Esporles mit angenehmen 25 Grad Celsius, einer leichten Böe von 3 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 62%. Sonnenaufgang um 4:33 Uhr und Sonnenuntergang um 19:17 Uhr markieren lange Tage unter der mediterranen Sonne.

Die Tage, die auf den 15. Juli 2024 folgen, versprechen eine milde Steigerung der Temperaturen, bei Beibehaltung des klaren Himmels, der die Region schon kennzeichnet. Mit 26 Grad am 15. und 27 Grad am 16. steuern wir auf das Wochenende zu, das keine Wünsche offenlässt in Bezug auf das Sommerwetter.

Temperaturen und Niederschlagsrisiko

Die Spitze der Wärme erreichen wir am 17. und 18. Juli, mit maximal 28 Grad und 29 Grad Celsius. Eine kleine Abkühlung zeigt sich zum Monatsende mit leichtem Regen am 19. Juli, was aber die Temperaturen nur unwesentlich auf 29 Grad zurückgehen lässt.

Am 20. Juli wird es bei 28 Grad und einzelnen Wolken etwas gemäßigter, gefolgt von einem weiteren sonnigen Tag am 21. Juli, an dem wir uns über 27 Grad freuen dürfen. Durchweg bleibt es sommerlich und die Windstärken bewegen sich durchgängig im leichten Bereich zwischen 2 und 5 km/h.

Die ideale Zeit für Aktivitäten im Freien

Diese Sommerwoche ist ideal um Esporles und seine Umgebung zu entdecken. Outdoor-Aktivitäten, ob am Strand oder in den malerischen Bergen, sind bei diesem Wetter ein Genuss. Denken Sie jedoch trotz der leichten Winde an ihren Sonnenschutz, denn die UV-Strahlung kann in solch klaren Perioden besonders intensiv sein.

Genießen Sie die wunderbare Sommerzeit in Esporles.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.7.2024, 01:28:58. +++