Wetter in Inca, Mallorca: 14.7.2024 bis 21.7.2024 - Hitze, Sonne und leichter Regen (14.7.2024)

Wetterbericht für Inca, Mallorca

Die Stadt Inca auf Mallorca kann sich in der Woche vom 14. Juli 2024 bis zum 21. Juli 2024 auf eine Hitzewelle vorbereiten. Im Detail gibt es einige Variationen, die wir nachstehend für Sie zusammengefasst haben.

Heiteres Sommerwetter in Inca

Am Montag, den 14. Juli, beginnt die Woche in Inca mit klarem Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von beeindruckenden 34°C. Es herrscht eine angenehme Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 3 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 30% liegt. Der Druck stabilisiert sich bei 1013 hPa. Genießen Sie also die Sonnenstrahlen, die gegen 4:32 Uhr aufgehen, ehe sie sich um 19:15 Uhr wieder verabschieden.

Von Dienstag bis Donnerstag können Sie ähnlich warme Bedingungen mit ungefähr 35°C und einem weiterhin heiteren Himmel erwarten. Besonders am Donnerstag, dem 17. Juli, steigt das Quecksilber noch ein wenig höher auf 37°C, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 19%, was für trockene und sehr warme Verhältnisse spricht.

Höhepunkt der Hitzeperiode und leichte Abkühlung

Auf den Höhepunkt der Hitze am Freitag, den 18. Juli, bei 38°C mit einer sehr niedrigen Luftfeuchtigkeit von 10%, folgt eine kleine Abkühlung. Der Samstag bringt leichtere Regenschauer mit dann nochmals 37°C. Sonne und vereinzelte Wolken sind am Sonntag bei angenehmeren 36°C zu erwarten - eine willkommene Erholung verglichen mit den vorigen Hitzetag.

Die Prognose für den Beginn der neuen Woche zeigt für Montag, den 21. Juli, klaren Himmel; allerdings werden die Höchsttemperaturen auf angenehmere 32°C fallen. Außerdem wird die Luftfeuchtigkeit mit 36% etwas höher sein als an den vorherigen Tagen.

Sämtliche Sonnenauf- und -untergänge in Inca, Mallorca, verschieben sich im Laufe der Woche nur minimal, so dass lange Tage mit viel Sonnenlicht und warmen Abenden zu erwarten sind.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.7.2024, 01:30:44. +++