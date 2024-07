Wetter in Sóller (14.7.2024 bis 21.7.2024): Strahlend blauer Himmel und steigende Temperaturen (14.7.2024)

Wettervorhersage für Sóller: Eine Woche unter Mallorcas strahlend blauem Himmel

Die kommende Woche verspricht den Einwohnern und Besuchern von Sóller auf Mallorca eine warme und einladende Atmosphäre. Wir beginnen unsere 7-tägige Wetterprognose mit einem Blick auf den 14. Juli 2024, an dem man strahlendender Sonnenschein bei einer angenehmen Höchsttemperatur von 31°C genießen kann. Die ideale Zeit, um die malerischen Landschaften und die charmante Stadt zu erkunden. Bei einem schwachen Wind mit lediglich 3 km/h bleibt es jedoch angenehm.

Von morgens bis abends können die Besucher das klare blaue Himmelspanorama ohne Unterbrechung sehen, denn der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang versprechen lange und sonnige Tage – perfekt, um das Beste aus dem Urlaub herauszuholen.

Stabiles und trockenes Wetter die gesamte Woche über

Die Wetterlage bleibt in Sóller für die meiste Zeit der Woche konstant. Temperaturwerte steigen stetig an und erreichen bis zum 17.07.2024 sogar die 34°C-Marke. Die Luftfeuchtigkeit fällt während dieser Zeit auf angenehme 39%, was für ein ausgezeichnetes Klima sorgt – nicht zu feucht und nicht zu trocken.

Die Nachttemperaturen werden nicht explizit erwähnt, doch eine konstante Tendenz erlaubt uns die Annahme, dass die Abende in Sóller ebenfalls warm und angenehm sein werden, perfekt für romantische Abendwanderungen oder entspannte Stunden auf einer Terrasse unter freiem Himmel.

Kurzzeitig Wetteränderung: Leichter Regen am 19. Juli

Beachten Sie jedoch eine kurzzeitige Änderung in der Wetterlage am 19. Juli 2024. Leichter Regen zieht auf, was jedoch voraussichtlich nicht lange anhalten wird. Die Temperaturen halten sich weiterhin bei komfortablen 34°C, und die Luftfeuchtigkeit bleibt unproblematisch. Der Wind bleibt zudem mit 2 km/h schwach.

Nach dem kurzen Regenschauer zeigen sich am 20. Juli vereinzelte Wolken am Himmel, aber das übliche sommerliche Wetter setzt sich schnell wieder durch. Mit 32°C bleibt es weiterhin warm.

Ausklang der Woche: Zurück zum klarblauen Himmel über Sóller

Zum Abschluss unserer Wetterprognose erwartet uns am 21. Juli wieder ein klarer Himmel über Sóller, was die Woche mit einer angenehmen Note ausklingen lässt. Der Wind weht weiterhin schwach und die Temperaturen bleiben mit 31°C im idealen Bereich für sämtliche Aktivitäten im Freien.

Die Mallorcazeitung hofft, dass Sie diese ausführliche Wettervorhersage hilfreich finden und wünscht Ihnen eine wunderbare Woche in Sóller!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.7.2024, 01:43:23. +++