Wetter-Trend für Manacor: Sonnige Aussichten und warme Sommertage vom 14.07.2024 bis 21.07.2024

Strahlender Sonnenschein und angenehme Brisen: Manacors Wetteraussichten

Manacor ist auf eine herrliche Sommerwoche eingestellt, die vom 14. Juli bis zum 21. Juli 2024 sowohl Einheimische als auch Besucher mit viel Sonne und warmen Temperaturen verwöhnen wird. Das perfekte Wetter bietet ideale Voraussetzungen für outdoor-Aktivitäten und um die Schönheit Manacors in vollem Glanze zu genießen.

Wetterprognose: Detailierte Vorschau für Manacor

Zum Beginn dieser sommerlichen Woche strahlt der Himmel über Manacor in reinem Blau. Mit einer maximalen Temperatur von 28°C am 14. Juli und einem mäßigen Wind, der mit nur 5 km/h fast unbemerkt weht, bietet sich der Montag perfekt an, um Zeit am Strand zu verbringen oder durch die Altstadt zu schlendern.

Die darauffolgenden Tage lassen die Temperaturen moderat steigen: Am Dienstag und Mittwoch bewegen sich die Höchstwerte zwischen 30°C und 31°C. Der ungetrübte Himmel verspricht durchweg sonnige Stunden, während die sanften Winde für eine leichte Abkühlung sorgen.

Am Donnerstag und Freitag bewegen sich die Temperaturen konstant bei 31°C unter klarem Himmel. Das Wochenende wird begleitet von einer leichten Abdeckung durch überwiegend Wolken am Samstag und sanften Wolkenfeldern am Sonntag, die für ein angenehmes Klima und eine leichte Schattenbildung sorgen.

Während die gesamte Woche eine niedrige Luftfeuchtigkeit aufzeigt, was für ein angenehmes Sommerklima ohne Schwüle sorgt, wird am Samstag und Sonntag erwartet, dass sich die Luftfeuchtigkeit leicht erhöht. Dies könnte die Abendtemperaturen während des Sonnenuntergangs - der um circa 19:10 Uhr den Horizont für einen idyllischen Ausklang des Tages küsst - etwas erfrischen.

Ein perfekter Zeitraum für Urlauber und Aktivurlauber in Manacor

Ob Strandspaziergänge, Wandern oder kulturelle Erkundungen - die kommende Woche bietet perfekte Bedingungen für alle Arten von Freizeitaktivitäten. Das stetig warme Wetter ermutigt dazu, das vielfältige Angebot Manacors umfassend zu nutzen und tagsüber sowie am Abend gemütliche Stunden unter freiem Himmel zu planen.

Die temperaturellen Highlights der Woche sind die angenehmen Nächte mit erträglichen Temperaturen - eine leichte Brise und klare Nächte voller Sterne bieten ideale Voraussetzungen für romantische Abende oder entspannte Treffen im Freien.

Das Team der Mallorca Zeitung hält Sie über aktuelle Wetterentwicklungen und alles Inselgeschehen auf dem Laufenden, zeigen Sie sich dem Wetter gewappnet und genießen Sie eine fantastische Woche in Manacor.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.7.2024, 01:33:11. +++