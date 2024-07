Wetterprognose für Felanitx: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 14. bis 21. Juli 2024 (14.7.2024)

Strahlend blauer Himmel über Felanitx: Eine Woche voller Sonnenschein

Die Sommerhitze macht sich auf Mallorca bemerkbar, und besonders in Felanitx erwarten uns in den kommenden Tagen hochsommerliche Temperaturen und abendliche Brisen, die die perfekte Gelegenheit für alle Urlaubsgäste und Inselbewohner bieten, das Outdoor-Leben in vollen Zügen zu genießen.

Die Woche startet mit viel Sonnenschein

Am Montag, den 14. Juli 2024, dürfen wir uns in Felanitx auf eine klare Sicht ohne Wolken am Himmel und Temperaturen um die 30°C einstellen. Ein sanfter Wind mit etwa 5 km/h wird für eine angenehme Frische sorgen, wobei die Luftfeuchtigkeit bei etwa 47% liegt und der Luftdruck bei 1014 hPa stabil ist.

Der Dienstag bleibt mit ebenfalls 30°C und einem minimal stärkeren Wind mit 6 km/h der Montagswetterlage treu. Die Luftfeuchtigkeit lehnt sich leicht auf 50%, während der Luftdruck leicht auf 1013 hPa fällt.

Hochsommerliche Temperaturen halten an

Die Mitte der Woche zeigt sich noch ein Stück großzügiger mit dem Sonnenschein. Am Mittwoch und Donnerstag steigen die Thermometer bereits auf 32°C bzw. 31°C. Besonders niedrig zeigt sich dabei die Luftfeuchtigkeit mit 44% am Mittwoch und 43% am Donnerstag, was trockene und angenehme Tage verspricht.

Das Wochenende läutet leichte Veränderungen ein

Das Wochenende kommt mit leichten Wetteränderungen daher. Während am Samstag mit 32°C noch sommerlicher Hochgenuss angesagt ist, schieben sich vereinzelt Wolken vor die Sonne. Der Sonntag bringt eine Abkühlung auf angenehme 29°C und bildet damit einen traumhaften Abschluss für diese super sommerliche Woche.

Stets wissen, wann die Sonne auf- und untergeht

Für alle Frühaufsteher und Abendgenießer: Die Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge verschieben sich im Laufe der Woche nur leicht und liegen durchschnittlich bei ca. 4:35 Uhr morgens bzw. 19:12 Uhr abends. Perfekte Zeiten, um die malerische Kulisse von Felanitx in der sanften Morgendämmerung oder der warmen Abendsonne zu genießen.

