Wetterprognose für Santa Margalida - Sonnige Ausblicke und leichte Abkühlung erwartet (14.07.2024 bis 21.07.2024)

Sommerwetter in Santa Margalida: Die kommende Woche verspricht viel Sonnenschein

Die kommenden Tage in Santa Margalida auf Mallorca stehen ganz im Zeichen sonniger Aussichten und angenehmer Sommertemperaturen. Perfektes Wetter für alle Urlauber und Einheimische, die das Freiluftleben und die Strände genießen möchten. Mit Temperaturen, die überwiegend über 30 Grad Celsius liegen, können Sie sich auf ideales Wetter für diverse Outdoor-Aktivitäten freuen.

Strahlend blauer Himmel und leichte Brisen

Zu Beginn der Woche, am Montag, den 14. Juli 2024, zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 30 Grad Celsius. Die milde Windgeschwindigkeit von lediglich 5 km/h lässt die Wärme angenehm erscheinen, und mit einer Luftfeuchtigkeit von 49% wird es nicht zu schwül. Der Luftdruck liegt bei 1013 mbar, was stabiles Sommerwetter bedeutet.

Am Dienstag, den 15. Juli, klettert das Quecksilber noch höher auf 34 Grad, da der Himmel weiterhin klar bleibt. Der Wind nimmt etwas ab auf eine Geschwindigkeit von 4 km/h und die relative Luftfeuchtigkeit fällt auf 37%, was den Tag besonders reizvoll für Strandbesuche macht.

Der Mittwoch, 16. Juli, sieht ein paar vereinzelte Wolken am Himmel, was der sommerlichen Laune jedoch keinen Abbruch tut. Die Temperatur bleibt mit 29 Grad Celsius weiterhin in einem sehr angenehmen Bereich und die Windgeschwindigkeit erhöht sich leicht auf 6 km/h.

Beständig gutes Wetter bis zum Wochenende

Die zweite Wochenhälfte bringt ähnlich gute Bedingungen mit sich. Am Donnerstag besteht weiterhin ein klarer Himmel bei 31 Grad Celsius, nur um am Freitag bei leichtem Regen auf 31 Grad leicht abzukühlen. Doch keine Sorge, das Wetter bleibt durchweg freundlich. Selbst der leichteste Regen am Freitag sollte keine größeren Pläne durchkreuzen.

Das Wochenende in Santa Margalida beginnt dann wieder mit viel Sonnenschein. Samstag bietet eine angenehme Mischung aus Sonne und vereinzelten Wolken bei 34 Grad Celsius. Ein leichter Wind sorgt für eine erfrischende Brise. Am Sonntag können Sie erneut klares Wetter genießen, allerdings bei einer mäßigen Abkühlung auf 28 Grad Celsius, die jedoch durch die sinkende Luftfeuchtigkeit wiederum als sehr angenehm empfunden werden dürfte.

Ein perfektes Ende für eine sonnige Woche

Die Sommertage in Santa Margalida enden mit langen und hellen Abenden, da die Sonne erst um 19:14 Uhr beziehungsweise 19:10 Uhr untergeht – genug Zeit, um den Tag sorglos zu genießen. Die Wetterprognose für Santa Margalida verspricht somit viel Sonnenschein, warme Temperaturen und ideale Bedingungen für jegliche Art von Freizeitaktivitäten – ob am Strand, beim Wandern oder beim Erkunden der lokalen Kultur.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.7.2024, 01:40:08. +++