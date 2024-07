Wettervorschau Campos (13.7.2024 bis 20.7.2024): Temperaturen und Trends für die bevorstehende Woche auf Mallorca (14.7.2024)

Aktuelle Wettertrends für Campos – Ihre 7-Tage-Prognose

Das Wetter in Campos auf Mallorca präsentiert sich in der kommenden Woche von seiner abwechslungsreichen Seite. Mit einem Mix aus Sonne und Wolken und angenehmen Temperaturen, die uns in sommerliche Stimmung versetzen, haben wir die Möglichkeit, den typischen Inselflair in vollen Zügen zu genießen. Wir werfen einen Blick auf die zu erwartenden Wetterbedingungen für den Zeitraum vom 13.7.2024 bis 20.7.2024.

Wetteraussichten für den 13. Juli 2024

Der 13. Juli 2024 wird mit leichtem Regen beginnen, der aber der sommerlichen Temperatur von 27 °C keinen Abbruch tut. Bei einer sanften Brise von 4 km/h können Sie weiterhin ihre Outdoor-Aktivitäten planen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 54% und der Luftdruck bei 1024 hPa.

Die kommenden Tage in Campos

Vom 14. Juli bis zum 16. Juli 2024 zeigt sich das Wetter in Campos teils bewölkt, teils klar. Die Temperaturen schwanken zwischen 26 °C und 28 °C, sind also ideal, um die vielfältige Natur der Insel zu erkunden oder entspannte Stunden am Strand zu verbringen.

Am 17. und 18. Juli 2024 erreichen wir sogar die Höchsttemperaturen dieser Woche mit bis zu 30 °C und überwiegend klarem Himmel – perfekte Bedingungen, um das Strandleben zu zelebrieren oder die urigen Ortschaften der Insel zu besichtigen.

Ausblick auf das Wochenende

Zum Abschluss der Woche, am 19. und 20. Juli, gestalten sich die Tage mit überwiegendem Wolkenhimmel und einer angenehmen Höchsttemperatur von 28 °C etwas milder.

Sonnenzeiten und kleine Tipps

Die Sonne begrüßt uns in dieser Woche durchgehend um ca. 9:22 Uhr morgens und verabschiedet sich um ca. 20:20 Uhr abends, was lange und erholsame Tage verspricht.

Egal ob Sie Aktivurlauber oder Sonnenanbeter sind, die kommenden Tage in Campos halten für jeden etwas bereit. Schmieden Sie Ihre Pläne und seien Sie gewappnet für eine Woche voller Möglichkeiten unter der mallorquinischen Sonne.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.7.2024, 01:25:53. +++