Aktuelle Wettertrends für Campos: Eine Woche im Zeichen des Sommerklimas (15.7.2024)

Wetterprognose für Campos: Temperaturen und Himmel im 7-Tage-Vergleich

Das malerische Campos auf der schönen Insel Mallorca erfreut Besucher und Einheimische mit einem stetig angenehmen Klima, das sich in der kommenden Woche einmal mehr zeigt, wie unsere aktuelle Wettervorhersage offenbart. Hier ist ein umfassender Überblick über die erwartete Wetterlage für die Woche vom 14. bis 21. Juli 2024.

Wetterübersicht für die bevorstehende Woche in Campos

Beginnend mit dem 14. Juli präsentiert sich das Wetter in Campos durchgehend moderat, mit konstanten Tageshöchsttemperaturen von 26°C. Den Himmel zieren überwiegend dichte Wolken, die jedoch erst am 16. Juli zu leichtem Regen führen werden. Ab dem 18. Juli wird das Wettergeschehen von einem klaren Himmel dominiert, der die Temperaturen auf sommerliche 30°C ansteigen lässt, ein perfekter Zeitpunkt für Sonnenanbeter und Strandgänger.

Die Windverhältnisse bleiben im Allgemeinen mild mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 4 bis 6 km/h über die gesamte Woche verteilt, was für angenehme Brisen, vor allem in den Abendstunden, sorgt. Bei einer relativen Feuchtigkeit zwischen 41% und 58% und einem weitgehend stabilen atmosphärischen Druck von über 1020 hPa, können Einheimische und Touristen einen weitgehend beständigen Wettercharakter erwarten - perfekt für Ausflüge und Freizeitaktivitäten im Freien.

Detaillierte Tagesprognosen für Campos

Das Wetter in Campos bietet somit ideale Bedingungen für Urlauber, die die sommerliche Wärme in vollen Zügen genießen möchten. Der Sonnenauf- und -untergang fördert zudem ein erweitertes Tageslichtfenster, das Freizeitaktivitäten deutlich zeitlich ausdehnt. Vergessen Sie nicht, sich mit ausreichend Sonnenschutz auszustatten, da die UV-Strahlung in dieser Zeit besonders intensiv sein kann.

