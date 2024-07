Ausführlicher Wetterbericht für Santa Eugènia: Sonnige Aussichten vom 15.07.2024 bis 22.07.2024

Strahlender Sommer in Santa Eugènia: Eine Woche voller Sonnenschein

In Santa Eugènia präsentiert sich das Wetter von seiner schönsten Seite. Blauer Himmel und strahlende Sonne dominieren die Wetterlage vom 15.07.2024 bis zum 22.07.2024. Freuen Sie sich auf perfekte Bedingungen für sämtliche Aktivitäten unter freiem Himmel, während die Sommerhitze die Insel Mallorca zum idealen Reiseziel für Sonnenanbeter macht.

Herrlich warme Sommertage erwarten Sie

Bereits zu Beginn der Woche, am Montag, den 15. Juli, empfängt uns Santa Eugènia mit maximalen Temperaturen von 33 Grad Celsius und einem wolkenlosen Himmel. Der leichte Wind bietet eine sanfte Brise, die bei niedriger Luftfeuchtigkeit ideale Bedingungen für einen Spaziergang oder ein Sonnenbad bietet.

Die hohen Temperaturen setzen sich auch in den Folgetagen fort. Zwischen dem 16. und 17. Juli zeigt das Thermometer durchgehend um die 34 Grad Celsius an, während uns ein klarer Himmel begeistert. Der Wind bleibt auch in diesem Zeitraum mild und bereitet somit ideale Verhältnisse für alle Outdoor-Aktivitäten.

Der Höhepunkt der Hitzewelle

Am Donnerstag, den 18. Juli, erreicht die Hitze ihren Höhepunkt mit erwarteten Höchsttemperaturen von 38 Grad Celsius. Der Himmel bleibt ungetrübt von Wolken – ein optimaler Tag, um die vielen schönen Strände Mallorcas zu genießen, aber vergessen Sie nicht auf ausreichenden Sonnenschutz!

Die darauffolgenden Tage bieten eine leichte Abkühlung, bleiben aber weiterhin sommerlich. So erwarten uns am 19. Juli leichte Wolkenfelder neben anhaltendem Sonnenschein bei maximal 37 Grad Celsius, während sich das Wetter am 20. und 21. Juli wieder von seiner wolkenlosen Seite zeigt. Die Temperaturen halten sich am Wochenende bei angenehmen 35 bis 36 Grad Celsius.

Ausklang einer strahlenden Woche

Den Abschluss der Woche markiert der Montag, der 22. Juli, mit stetigen 35 Grad Celsius und einer sanften Brise. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht an, bleibt aber im angenehmen Bereich und trägt dazu bei, dass Sie das herrliche Wetter in vollen Zügen genießen können.

Zusammenfassend dürfen wir uns in Santa Eugènia auf eine Woche freuen, in der das Sommerwetter keine Wünsche offen lässt. Nutzen Sie die Möglichkeit für ausgedehnte Tage am Strand, erkunden Sie die ländlichen Regionen Mallorcas oder genießen Sie einfach die Ruhe und Schönheit Ihres mediterranen Urlaubsortes.

