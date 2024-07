Das paradiesische Escorca-Wetter: Ihre sonnige 7-Tage-Vorschau ab 15.07.2024

Wetteraussichten für Escorca: Sonnenschein und milde Winde

Freuen Sie sich auf eine Woche voller Sonnenschein in Escorca! Die täglichen Temperaturen bewegen sich in den kommenden sieben Tagen zwischen sommerlichen 28°C und 33°C, was ideale Bedingungen für Ausflüge und Entspannung unter freiem Himmel verspricht. Mit einem meist klaren Himmel und leichten Böen werden Sie die Insel Mallorca von ihrer besten Seite erleben.

Die kommende Woche in Escorca im Detail

Montag (15.07.2024): Herrscht eine traumhafte Kulisse mit einem klaren Himmel und Maximaltemperaturen von 31°C. Eine minimale Brise von 2 km/h macht den Tag perfekt für einen Strandbesuch. Dienstag (16.07.2024): Der Tag begrüßt uns erneut mit einem strahlend blauen Himmel und einer Temperatur von 29°C. Feuchtigkeitswerte von 47% sorgen für ein angenehmes Klima. Mittwoch (17.07.2022): Mit 28°C und leichter Windzunahme setzt sich das ausgezeichnete Sommerwetter fort. Donnerstag (18.07.2024): Die Quecksilbersäule steigt auf 33°C, und bei niedriger Luftfeuchtigkeit von 28% kündigt sich der heißeste Tag der Woche an. Freitag (19.07.2024): Die Wettergötter halten die Gnade aufrecht mit 33°C und vereinzelt auftretenden Wolken, was der Harmonie keinen Abbruch tun dürfte. Samstag (20.07.2024): Legen Sie eine Pause ein und genießen Sie die konstanten 32°C unter einem ungetrübten Himmel. Sonntag (21.07.2024): Der Sonntag bringt eine milde Abkühlung auf 29°C, ideal um die bisherigen Sommertage Revue passieren zu lassen. Wetter-Highlights der Woche in Escorca

Ob Wandertouren durch das Tramuntana-Gebirge oder entspanntes Verweilen am Strand - das Wetter in Escorca bietet die perfekte Kulisse für vielfältige Aktivitäten. Halten Sie Ihre Sonnenbrille griffbereit und genießen Sie eine der schönsten Zeiten auf Mallorca!

