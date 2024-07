Die strahlende Sonne von Andratx: Ihr Wetterbericht für die Woche vom 15.7. bis 22.7.2024 (15.7.2024)

Strahlendes Sommerwetter erwartet Andratx in der bevorstehenden Woche

Die kommenden Tage bringen für die Einwohner und Besucher von Andratx auf Mallorca einen wahren Sonnengenuss. Mit klar blauem Himmel und steigenden Temperaturen präsentiert sich das Wetter in seiner schönsten Form. Die Sommerwoche vom 15. Juli bis zum 22. Juli 2024 verspricht nahezu perfekte Bedingungen für jegliche Outdoor-Aktivitäten.

Ideal für Freizeit und Erholung: Das Wetter in Andratx

Der Montag, 15. Juli 2024, leitet die Woche mit einem angenehmen 25 °C und klarem Himmel ein. Ein schwacher Wind weht mit nur 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 77% liegt. Der Sonnenaufgang um 4:35 Uhr und der Sonnenuntergang um 19:16 Uhr rahmen einen langen, lichterfüllten Tag ein.

Am Dienstag, 16. Juli, erwartet uns eine leichte Erwärmung auf 26 °C, weiterhin unter einem ungestörten blauen Himmel. Die sanften Winde halten mit lediglich 3 km/h an, und die Luftfeuchtigkeit ist auf 72% gesunken, was die Bedingungen zusätzlich verbessert.

Der Mittwoch, 17. Juli, setzt den Trend mit 27 °C und erneut klarem Himmel fort. Das milde Lüftchen bleibt beständig und trägt zur angenehmen Atmosphäre auf der Insel bei.

18. und 19. Juli: Durchwegs strahlender Sonnenschein bei Tagestemperaturen von 27 °C bzw. 28 °C. Hier kommt etwas Abwechslung hinein, da der Freitag einige wenige Wolken am Himmel sehen lässt. Die Luftfeuchtigkeit sinkt weiter und verleiht der Luft eine frische Trockenheit.

Doch auch das darauffolgende Wochenende gibt keinen Anlass zur Klage: Der 20. und 21. Juli bestechen mit klarem Himmel und Temperaturen um die 27 °C.

Am 22. Juli, steht uns ein weiterer sonnenverwöhnter Tag bevor, indem die Lufttemperaturen einen angenehmen Wert von 27 °C beibehalten. Ein sanfter Wind, die moderate Luftfeuchtigkeit und der stetige Luftdruck garantieren stabiles, warmes Sommerwetter.

Diese Woche in AndratxFindet unter nahezu perfekten meteorologischen Bedingungen statt -- ideal für einen Besuch der traumhaften Strände, ausgedehnte Wanderungen oder gemütliche Abende in den malerischen Straßen Andratx.

Zusammenfassung: Eine Woche voller Sonnenschein in Andratx

Zusammengefasst, die Wettervorhersage für Andratx verspricht eine idyllische Zeit mit klarem Himmel und sommerlichen Temperaturen. Genießen Sie laue Sommerabende und nutzen Sie die langen Tage für Aktivitäten im Freien. Ein Urlaubswetter, wie es im Buche steht, lädt zum Verweilen und Genießen ein.

