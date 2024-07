Glorreiche Sonnentage in Son Servera: Ein Ausblick auf eine strahlende Woche (15.7.2024)

Sommerliches Hoch auf Mallorca: Sonniges Wetter in Son Servera

Die Sonne hat sich entschieden, in Son ServeraSon Servera auf Mallorca eine Festwoche einzuläuten. Mit täglichem Sonnenschein und blauem Himmel präsentieren sich die kommenden Tage in wahrhafter Postkarten-Manier. Ein idealer Zeitpunkt für Urlauber und Einheimische gleichermaßen, um die sommerlichen Freuden der Balearen zu genießen.

Hochsommer in Son Servera: Himmelsblick für die Woche

Beginnend mit dem 15. Juli 2024, darf man sich auf angenehme 28°C einstellen, begleitet von einem sanften Lüftchen mit nur 5 km/h. Mit einer relativen Feuchte von 63% und einem atmosphärischen Druck von 1013 hPa steht einem entspannenden Tag nichts im Weg.

Am 16. Juli setzt sich diese angenehme Konstellation fort: Klaren Himmel, milde 26°C und etwas feuchtere Luft betrachten wir als Einladung, die Insel in ihrer prächtigen Sommerlaune zu erleben. Wenige Wolken leisten Gesellschaft, während die Luft praktisch regungslos bei einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h bleibt.

Der 17. und 18. Juli versprechen ohne Umschweife indem sie erneut die 26-27°CMit einer sanften Brise, feuchter kaum erscheinend, wird jeder Spaziergang an diesen Tagen zum Vergnügen.

Glühend, aber angenehm heiß, so beschreibt sich der 19. Juli, an dem die Temperatur auf schöne 28°C ansteigt und die Feuchtigkeit auf 49% sinkt - ideal für jegliche Art von Outdoor-Aktivität.

Ein echtes Highlight kommt am 20. Juli: Der Thermometer klettert noch ein Stück höher auf herrliche 30°C und markiert den Höhepunkt der Woche. Dieser Tag lädt förmlich dazu ein, die Küste und ihre Angebote auszukosten.

Die darauffolgenden Tage - 21. und 22. Juli - versprechen mit 26°C und 28°C eine sanfte Landung hin zu einem milderen Wetter, ohne jedoch auf Sonnenstrahlen verzichten zu müssen.

Ausblick: Sonnig mit Aussicht auf Frohsinn

Der gesamte Wettertrend bestätigt ein Einheitsbild: klarer Himmel, milde Windzüge und Temperaturen, die sich perfekt für jegliche Sommeraktivitäten verwenden lassen. Die Sonne begrüßt Sie in Son Servera frühestens um 4:31 Uhr und verabschiedet sich spätabends ungefähr um 19:13 Uhr. Perfekte Bedingungen, um den Tag am Strand, in den Gärten oder auf den belebten Plätzen zu verdienen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.7.2024, 01:46:30. +++