Heiße Sommertage in Llubí: Die 7-Tage-Wettervorhersage mit strahlendem Sonnenschein (15.7.2024)

Aktuelle Wettertrends in Llubí – Eine Hitzewelle ist in Sicht

Die kommende Woche in Llubí, Mallorca, verspricht heiß zu werden. Mit klarer Sicht auf die warmen Sonnenstrahlen können sich Einheimische und Touristen auf angenehm warme Tage mit einigen der heißesten Temperaturen des Monats einstimmen.

Detaillierte Wetteraussichten für Llubí vom 15. Juli bis 22. Juli 2024

15. Juli 2024: Der Montag begrüßt Llubí mit einem Maximum von 36 °C und klarem Himmel. Der Wind bleibt mit 4 km/h mäßig und die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 28%. Der atmosphärische Druck ist stabil bei 1013 hPa. Genießen Sie den Sonnenaufgang um 4:32 Uhr und den Sonnenuntergang um 19:14 Uhr.

16. Juli 2024: Weiterhin sorgt ein klarer Himmel für pure Sonnentage, mit einer Höchsttemperatur von 32 °C. Erwartet werden leicht erhöhte Windgeschwindigkeiten (5 km/h) und eine Luftfeuchtigkeit von 45%. Der Druck bleibt bei 1015 hPa stabil.

17. Juli 2024: Mit 31 °C und einem klaren Himmel lässt sich der Mittwoch in vollen Zügen genießen. Der Wind wird etwas stärker (6 km/h) bei einer Luftfeuchtigkeit von 36%. Der erhöhte Druck von 1018 hPa könnte die ideale Zeit für Outdoor-Aktivitäten sein.

18. Juli 2024: Der Donnerstag übertrifft die anderen Tage mit einer Spitze von 38 °C und wiederum klarem Himmel. Der Wind bleibt mit 5 km/h sanft und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf einen trockenen 16%. Perfekt für alle Fans von hochsommerlichem Wetter.

19. Juli 2024: Freitag ist der Tag mit vereinzelten Wolken am Himmel, jedoch ohne Abkühlung – das Thermometer zeigt nach wie vor 38 °C an. Die Luftfeuchtigkeit ist extrem niedrig bei 13%, was für eine extreme Trockenheit spricht. Es gibt kaum Wind (2 km/h).

20. Juli 2024: Ein erneuter Tag mit klarem Himmel und einer Temperatur von 37 °C. Die Luft bleibt trocken bei 16% Luftfeuchtigkeit und einem Druck von 1013 hPa.

21. Juli 2024: Der Sonntag kühlt minimal ab auf angenehme 33 °C, bleibt aber weiterhin klar und sonnig. Die höhere Luftfeuchtigkeit (37%) könnte für ein angenehmeres Klima sorgen.

22. Juli 2024: Auch der Beginn der neuen Woche verheißt mit 35 °C und leichter Brise klare und warme Bedingungen, ideal für jegliche Sommerpläne.

Tipps für die bevorstehende Hitzewelle in Llubí

In Anbetracht dieser Hitzewelle ist es absolut ratsam, ausreichend zu trinken und den Sonnenschutz nicht zu vernachlässigen. Denken Sie auch an geeignete Kopfbedeckungen, um einem Sonnenstich vorzubeugen.

Ob Sie sich in Llubí aufhalten oder einen Ausflug plan Samstag bereiten, achten Sie auf die Prognosen und genießen Sie das hervorragende Wetter in Mallorca verantwortungsvoll.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.7.2024, 01:32:54. +++