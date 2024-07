Herrlich sonnige Aussichten in Maria de la Salut: Eine Woche voller klarer Himmel und Sommerwärme (15.7.2024)

Wetterprognose Maria de la Salut: Klarer Himmel und sommerliche Temperaturen

Die Einwohner und Besucher von Maria de la Salut können sich auf eine Woche mit strahlendem Sonnenschein und hohen Temperaturen freuen, die die typische Sommerpracht Mallorcas widerspiegeln. Der heutige Tag, der 15. Juli 2024, begrüßt uns mit einem klaren Himmel und einer maximalen Temperatur von 35°C, unterstützt von einer sanften Brise mit lediglich 3 km/h.

Sommerliches Wetter günstig für Outdoor-Aktivitäten

Mit einer Luftfeuchtigkeit von 30% und einem Luftdruck von 1013 hPa ist das Wetter extrem angenehm für alle Arten von Freizeitaktivitäten an der frischen Luft. Zudem ist ein Sonnenaufgang um 4:32 Uhr und ein Sonnenuntergang um 19:14 Uhr zu erwarten, der lange Tage verspricht, die zum Verweilen im Freien einladen.

Wettertrend für die kommenden Tage

Die weiteren Tage bleiben in Maria de la Salut nahezu unverändert sommerlich. Am 16. Juli zeigt das Thermometer 32°C bei einem weiterhin klaren Himmel. Der Wind frischt etwas auf und weht mit 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 47% steigt. Der darauffolgende Tag wird mit einer Höchsttemperatur von 30°C etwas milder, doch die klare Sicht bleibt bestehen.

Am 18. Juli steigt das Quecksilber erneut auf 36°C, bei einer relativ niedrigen Luftfeuchtigkeit von 19%. Während die meisten Menschen die warmen Sonnenstrahlen genießen, sollten ältere Einwohner und Kinder dennoch Vorsicht walten lassen und ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen.

Spätere Woche bringt weiterhin Hitze und vereinzelte Wolken

Der 19. Juli überrascht mit einer leicht wolkigen Unterbrechung des sonst so blauen Himmels, während die Temperaturen mit 37°C weiterhin im hohen Bereich bleiben. Der Wind beruhigt sich auf ausgezeichnete 2 km/h, perfekt für einen entspannten Tag am Strand. Das Wochenende zeigt keine Anzeichen einer Abkühlung, wobei 37°C am 20. Juli und 32°C am 21. Juli vorausgesagt werden, beide Tage bestechen durch einen makellosen Himmel. Am 22. Juli schließt sich der Wetterkreis mit angenehmen 34°C und einem gleichbleibend klaren Firmament.

Diese sonnigen Tage sind wie gemacht für endlose Stunden am Strand, ausgedehnte Spaziergänge oder gemütliche Abende in den idyllischen Restaurants und Cafés von Maria de la Salut. Nutzen Sie die Gelegenheit, um Mallorca von seiner strahlendsten Seite zu erleben!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.7.2024, 01:35:14. +++