Herrliches Sommerwetter in Costitx: Die Wettervorhersage für die kommende Woche (15.07. - 22.07.2024)

Strahlender Sonnenschein und hohe Temperaturen erwarten Costitx

Die kommende Woche verspricht in Costitx ein echtes Sommermärchen zu werden. Mit klarem Himmel und Temperaturen, die teils die 35-Grad-Marke knacken, können sich Einheimische und Urlauber auf perfektes Wetter für alle sommerlichen Aktivitäten freuen.

Ausblick auf eine Woche voller Sonnenschein

Das Wetter in Costitx zeigt sich von seiner besten Seite: Ab dem 15. Juli 2024 dürfen wir bis zum 22. Juli durchgehend mit einem klaren Himmel rechnen. Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich in dieser Zeit um beeindruckende 35° C bis 38° C. Auch der Wind hält sich mit Geschwindigkeiten von 1 bis 6 km/h angenehm zurück, sodass ein Gefühl von lauen Sommerabenden aufkommt.

Die Luftfeuchtigkeit schwankt zwischen niedrigen 10% und erträglichen 38%, was zu einer angenehmen Trockenheit in der Luft führt. Mit einem durchschnittlichen Luftdruck von etwa 1015 hPa, befindet sich dieser im optimalen Bereich für ausgelassene Strandtage oder ausgedehnte Wandertoureen durch die wunderschöne Landschaft rund um Costitx.

Die ganzheitliche Wetterprognose im Detail