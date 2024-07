Sant Joan auf Mallorca: Sonnige Aussichten und Sommertemperaturen in der Woche vom 15.07.2024 bis 22.07.2024

Sonniges Sommerwetter erwartet Sant Joan auf Mallorca

Sant JoanSant Joan, das charmante Dorf im Herzen von Mallorca, kann sich auf eine Woche voller Sonnenschein und sommerlicher Temperaturen einstellen. Wer die warmen Tage unter dem klaren mallorquinischen Himmel genießen will, wird vom 15. Juli bis zum 22. Juli 2024 nicht enttäuscht werden.

Wetter-Highlights der Woche in Sant Joan

Der Start in die Woche am Montag, dem 15. Juli, präsentiert sich mit spitzen 33 Grad Celsius und einem strahlend klaren Himmel. Mit einem leichtem Wind von 6 km/h und einer geringen Luftfeuchtigkeit von 18% ist es das perfekte Wetter für jegliche Aktivitäten im Freien.

Am Dienstag ziehen vereinzelt Wolken auf, doch die Temperaturen bleiben mit 30 Grad Celsius angenehm warm. Ein leichter Windstoß und eine angestiegene Luftfeuchtigkeit sorgen für eine willkommene Abkühlung.

Die folgenden Tage bis zu dem darauffolgenden Montag halten an einem ähnlichen Muster fest: klarer bis leicht bewölkter Himmel und Tagestemperaturen, die durchgängig die 30-Grad-Marke überschreiten. Besonderes Highlight ist der Donnerstag, an dem das Thermometer bis auf 34 Grad steigt – perfekt, um das lokale Freibad oder die nahen Strände zu besuchen.

Details zur Wetterlage in Sant Joan Mi, 17.07.: Ein makelloser, klarer Himmel bei 31°C Do, 18.07.: Die Quecksilbersäule klettert auf 34°C unter einem ebenso klaren himmel Fr, 19.07.: Einige wenige Wolken mit Spitzenwerten von 34°C Sa, 20.07.: Bewölkter Himmel, weiterhin hohe 33°C So, 21.07.: Der klare Himmel kehrt zurück und bringt 31°C mit sich Mo, 22.07.: Sonniger Abschluss der Woche mit 32°C

Ein weiterer Vorteil sind die stabilen Luftdruckwerte, die im Durchschnitt bei 1016 hPa liegen, was für Thermenflieger und Ballonfahrer ideale Konditionen bietet.

Fazit für Urlauber und Einheimische

Für Einheimische und Urlauber, die ihren Sommer auf Mallorca planen, verspricht die kommende Woche in Sant Joan ideale Bedingungen für sämtliche Aktivitäten, sowohl am Strand als auch im Landesinneren. Mit Sonnenaufgängen um halb fünf und Sonnenuntergängen gegen halb acht, gibt es genügend Tageslicht, um das malerische Sant Joan in all seiner Pracht zu erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.7.2024, 01:39:46. +++