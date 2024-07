Sonne pur in Petra: Ihre 7-Tage-Wettervorhersage vom 15.07.2024 bis 22.07.2024

Sommerwetter begrüßt Petra: Eine Woche voller Sonnenschein

Die kommende Woche in Petra verspricht mit einem strahlend blauen Himmel und anhaltendem Sonnenschein pure Sommerfreude für Einheimische und Urlauber gleichermaßen. Hier ist Ihre umfassende Wettervorhersage für die Woche vom 15. Juli bis zum 22. Juli 2024.

Montag, 15.07.2024: Ein strahlender Start in die Woche

Am Montag zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite: Ein klarer Himmel mit einer Tageshöchsttemperatur von angenehmen 25°C. Ein leichter Wind mit 6 km/h sorgt für eine frische Brise, während die Luftfeuchtigkeit bei 37% liegt. Der Sonnenaufgang und -untergang gestalten den Tag in der Zeit von 2:46 Uhr morgens bis 16:41 Uhr am Nachmittag.

Dienstag, 16.07.2024: Das Thermometer klettert

Am Dienstag steigen die Temperaturen leicht auf 28°C unter einem weiterhin wolkenlosen Himmel. Der Wind flaut etwas auf 5 km/h ab und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf erfrischende 26%. Eine ideale Zeit, um die wunderschönen Strände rund um Petra zu genießen.

Mittwoch, 17.07.2024 bis Freitag, 19.07.2024: Höhepunkte des Sommers

Der Mittwoch leitet die heißesten Tage der Woche ein. Mit Temperaturen, die auf stolze 31°C ansteigen, führt klarer Himmel und ununterbrochener Sonnenschein zu wahrhaft sommerlichen Bedingungen. Die gesamte Mitte der Woche wird von einer ausbleibenden Bewölkung und konstant niedriger Luftfeuchtigkeit charakterisiert, was auch in den Tagen nachfolgend mit maximal 30°C anhält.

Samstag, 20.07.2024: Ein Hauch von Abkühlung

Während der Samstag weiterhin klaren Himmel verspricht, zeigt das Thermometer leicht rückläufige 29°C, was eine angenehme Abkühlung bietet. Ein leichter Anstieg des Windes auf 7 km/h könnte die perfekte Gelegenheit für Segler und Windsurfer sein, die Küsten von Petra zu erkunden.

Sonntag, 21.07.2024 und Montag, 22.07.2024: Ein sonniger Ausklang

Der Sonntag und der darauf folgende Montag betonen erneut das stabile Hochsommerwetter. Mit konstanten 30°C und windigen Verhältnissen endet die Woche so, wie sie begonnen hat: sonnenverwöhnt und trocken.

Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Sonnenschutz mitnehmen, wenn Sie das Freiluftleben in Petra genießen wollen. Die Nächte werden mild sein, also ideal, um den mallorquinischen Sternenhimmel zu bewundern.

