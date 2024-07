Sonniger Himmel und milde Brisen: Das Wetter in Banyalbufar vom 15.7.2024 bis 22.7.2024 (15.7.2024)

Wetteraussichten für Banyalbufar: Eine Woche unter der strahlenden Sonnen Mallorcas

Die malerische Gemeinde Banyalbufar auf Mallorca lädt in der dritten Juliwoche des Jahres 2024 mit einem herrlich sonnigen Wetter und angenehmen Temperaturen zu vielseitigen Freizeitaktivitäten und entspannten Strandtagen ein. Hier finden Sie eine ausführliche Übersicht über das bevorstehende Wetter, perfekt, um Ihre Aktivitäten im Voraus zu planen.

Ein strahlender Start in die Woche

Am Montag, den 15. Juli, erwacht Banyalbufar in einem klares Himmelspanorama, bei Tagestemperaturen von 27°C. Eine sanfte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von gerade einmal 6 km/h begleitet den Tag, der eine relative Luftfeuchtigkeit von 71% und einen Luftdruck von 1014 hPa aufweist. Genießen Sie die ersten Sonnenstrahlen schon um 4:34 Uhr beim Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang um 19:16 Uhr.

Die Perfektion setzt sich fort

In den folgenden Tagen, vom 16. bis zum 22. Juli, dominieren klarer Himmel und milde Temperaturen zwischen 28 und 30°C das Wetterbild in Banyalbufar. Besonders erwähnenswert ist der Mittwoch, an dem das Thermometer auf heitere 30°C klettert. In diesem Zeitraum bewegt sich der Windgeschwindigkeit um die 5 km/h-Marke, was das Küstenklima besonders angenehm macht. Hinzu kommt, dass die Luftfeuchtigkeit stetig auf angenehme 55% sinkt, was den Aufenthalt im Freien noch angenehmer macht.

Vereinzelte Wolken als sanfte Abwechslung

Der Freitag, der 19. Juli, bringt eine leichte Veränderung mit sich: Über den Himmel ziehen ein paar vereinzelte Wolken, doch das beeinträchtigt die sommerliche Stimmung kaum. Mit weiterhin 29°C und einer nachlassenden Windgeschwindigkeit von 2 km/h bleibt das Wetter ideal für sämtliche Sommeraktivitäten.

Konstantes Sommerwetter bis zum Wochenende

Bis zum Wochenende hält sich das stabile Sommerwetter. Die Temperaturen in Banyalbufar pendeln weiterhin um die 29°C-Marke, und der Himmel zeigt sich von seiner besten Seite. Sanfte Winde und die weiterhin niedrige Luftfeuchtigkeit sorgen für Erholung und Entspannung pur. Der Sonnenaufgang verlagert sich leicht auf 4:39 Uhr und der Sonnenuntergang auf 19:12 Uhr, was weiterhin lange und erholsame Sommerabende verspricht.

Zusammengefasst lässt sich mit Freude verkünden, dass die Woche vom 15. bis zum 22. Juli in Banyalbufar von durchgehend guten Wetterbedingungen gekrönt wird. Ein perfekter Zeitraum, um Mallorcas Natur in vollen Zügen zu genießen und sich von der Sonne verwöhnen zu lassen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.7.2024, 01:23:30. +++