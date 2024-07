Sonniges Hochsommerwetter in Algaida: 7-Tage-Vorhersage vom 15.07.2024 bis 22.07.2024

Sommerglut in Algaida: Eine Woche unter der klaren Sonne Mallorcas

Die Sonne strahlt, der Himmel zeigt sich von seiner klarsten Seite: Algaida steht eine beeindruckende Hochsommerwoche bevor. In der Zeit vom 15.07.2024 bis zum 22.07.2024 dürfen sich Einheimische und Urlauber gleichermaßen auf ungetrübten Sonnenschein und hohe Temperaturen einstellen. Die ganze Woche über begleiten uns in Algaida klarer Himmel und sommerliche Verhältnisse, die zum Verweilen am Strand oder zu Ausflügen in die Natur einladen.

Wochenstart unter strahlend blauem Himmel

Am Montag, den 15. Juli 2024, legt die Woche mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 31°C einen beeindruckenden Start hin. Bei einer sanften Brise von 6 km/h wird es wunderbar, den Tag im Freien zu verbringen. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 46% und einem Luftdruck von 1014 hPa beginnt der Tag erfrischend und endet mit einem malerischen Sonnenuntergang um 19:14 Uhr.

Stetiger Anstieg der Temperaturen

Die darauffolgenden Tage halten die sommerliche Stimmung konstant aufrecht. Sowohl am 16. als auch am 17. Juli 2024 bleibt der Himmel bedeckungslos, während die Temperaturen auf 33°C ansteigen. Die Abende laden mit einer sanften Abkühlung dazu ein, die langen Sonnenstunden bis zum letzten Strahl auszunutzen.

Höhepunkt der Hitzewelle

Ein Höhepunkt der Woche wird der Donnerstag, der 18. Juli 2024, sein: Das Thermometer klettert auf 37°C und fordert zu ausreichender Hydration und Sonnenschutz heraus. Die Wärme ist mit einer relativ geringen Luftfeuchtigkeit von 19% verbunden, was die hohen Temperaturen etwas erträglicher macht. Ausgezeichnete Bedingungen, um das mallorquinische Leben in seiner ganzen Vielfalt zu genießen.

Leichte Abkühlung und vereinzelte Wolken

Am Freitag, dem 19. Juli 2024, ziehen vereinzelte Wolken auf, aber die Sonnenstunden sind nicht wesentlich eingeschränkt. Mit 36°C bleibt es weiterhin sehr warm. Am Wochenende lassen dann die Temperaturen leicht nach, bleiben aber mit 35°C am Samstag und 34°C sowohl am Sonntag als auch am Montag weiterhin im hochsommerlichen Bereich.

Ein Ausblick auf die Woche vom 15.07.2024 bis 22.07.2024

Das Wetter in Algaida zeigt sich von seiner verlässlich schönen Seite: eine klare Woche, die uns durchgehend strahlenden Sonnenschein schenkt. Seien Sie bereit, die Morgendämmerung schon um 4:33 Uhr am Montag und die spätesten Dämmerungen bis 19:14 Uhr durchgehend zu genießen. Wir erleben eine traumhafte Sommerzeit auf Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.7.2024, 01:21:40. +++