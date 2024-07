Sonniges Hochsommerwetter in Montuïri: Die Prognose für die kommende Woche (15.7.2024)

Wetteraussichten in Montuïri: Eine Woche voller Sonne erwartet Sie

Die Sommerhitze ist in Montuïri angekommen und mit ihr werde klarer Himmel und hohe Temperaturen das Wetter in der nächsten Woche dominieren. Unser Überblick der Wettervorhersage in Montuïri zeigt Ihnen, was Sie vom 15. Juli bis zum 22. Juli 2024 erwarten können, damit Sie Ihre Pläne im Einklang mit der Sonne schmieden können.

Sonnenschein und leichte Brisen: Das Wetter vom 15.7.2024 bis 21.7.2024

Die Woche beginnt in Montuïri mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die am 15. Juli eine Höhe von 33°C erreichen. Eine leichte Brise von 5 km/h wird für eine angenehme Frische sorgen, die die Hitze des Hochsommers etwas mindert. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt am ersten Tag der Woche bei 38% und der Luftdruck bei 1013 hPa.

Der 16. Juli bleibt im Zeichen des strahlenden Sonnenscheins mit einem weiteren heißen Tag bei 34°C. Auch hier sorgt ein leichter Wind von 5 km/h für leichte Abkühlung. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 35%, während sich der Luftdruck leicht auf 1015 hPa erhöht.

Am 17. Juli werden die Temperaturen leicht auf 32°C fallen, begünstigt durch einen etwas stärkeren Wind von 6 km/h und eine weiter gesunkene Luftfeuchtigkeit von 33%. Der Luftdruck bleibt stabil bei 1017 hPa. Ab dem 18. Juli geht es dann wieder bergauf mit den Temperaturen, 36°C werden erwartet, während es sehr trocken wird - die Luftfeuchtigkeit erreicht den niedrigen Wert von 19%.

Kleine Wolkendecke ganz groß: Wetter am 19. Juli 2024

Ein Hauch von Abwechslung bringt der 19. Juli, an dem sich vereinzelte Wolken am Himmel zeigen werden. Aber selbst diese können der Sonne kaum Einhalt gebieten: Eine Höchsttemperatur von 37°C und eine extrem niedrige Luftfeuchtigkeit von nur 14% versprechen weiterhin knisternd heiße Sommerstimmung.

Kontinuierlich sonniges Wetter mit angenehmen Temperaturen

Die folgenden Tage bis zum 22. Juli bleiben klar und ungetrübt. Die Temperaturen pendeln sich bei angenehmen 33°C bis 36°C ein, ideal für alle Aktivitäkeiten unter freiem Himmel oder am Strand von Montuïri. Der Wind bleibt leicht und stetig bei 5 km/h, was angenehme Abende unter den Sternen verspricht.

Abschluss der Woche: Wetterprognose für den 22. Juli 2024

Am Abschlusstag unserer 7-Tage-Prognose, dem 22. Juli, dürfen Sie mit 34°C und einem leichten Wind rechnen. Die Luftfeuchtigkeit erhöht sich erneut leicht auf 28%, und der Luftdruck liegt weiterhin günstig bei 1016 hPa. Erfreuen Sie sich am späten Sonnenaufgang um 4:38 Uhr und einem langen Sommertag, bevor die Sonne gegen 19:09 Uhr untergeht.

Egal, ob Sie die Zeit am Strand genießen, durch die Straßen von Montuïri schlendern oder sich in den zahlreichen Cafés erfrischen möchten – die kommende Woche bietet perfektes Sommerwetter dafür. Genießen Sie die warmen Tage und lauen Nächte auf Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.7.2024, 01:36:31. +++