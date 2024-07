Sonniges Hochsommerwetter in Sóller: Die Wettervorhersage für die nächsten 7 Tage vom 15.07.2024 bis 22.07.2024

Strahlender Sonnenschein und hohe Temperaturen in Sóller

Die Sommerhitze hat die wunderschöne Region Sóller auf Mallorca fest im Griff. In dem malerischen Ort können sich Einheimische und Touristen gleichermaßen auf eine Woche voller Sonnenschein und angenehm warmer sommerlicher Temperaturen freuen. Im Folgenden erfahren Sie alles über die Wettervorhersage für Sóller und können sich perfekt auf die bevorstehenden Tage einstimmen.

Sóller genießt sonnige Aussichten

Ab dem 15. Juli 2024 erwartet uns in Sóller eine Woche lang durchweg herrlich sonniges Wetter. Die Tage beginnen mit zauberhaften Sonnenaufgängen schon kurz nach halb fünf Uhr morgens und enden mit langen, lichtdurchfluteten Abenden. Dabei sinkt die Sonne erst gegen 19:15 Uhr hinter den Tramuntana-Bergen hinab und beschert uns somit lange Tage, ideal für sämtliche Aktivitäten im Freien.

Hohe Temperaturen und klare Himmel über Sóller

Die Tageshöchsttemperaturen in dieser Woche bewegen sich stetig um die 32°C bis 34°C. Schwüle Wärme ist dank der relativen Luftfeuchtigkeit, die sich zwischen 33% und 46% bewegt, jedoch nicht zu erwarten. Fühlen Sie sich also frei, Ihre Tage am Strand, auf Wanderungen oder bei Stadtbummeln zu genießen, ohne allzu große Hitzebelastung befürchten zu müssen.

Wetterdetails für die bevorstehende Woche

Perfekte Bedingungen für Ihren Urlaub in Sóller

Es steht außer Frage, dass das Wetter in Sóller alle Voraussetzungen für einen unvergesslichen Sommer bietet. Lange Sonnentage, laue Abende und Temperaturen, die zum Verweilen im Freien einladen. Planen Sie Ihre Ausflüge, genießen Sie das städtische Flair oder entspannen Sie einfach am Strand bei diesem idealtypischen Mittelmeerklima.

Bitte beachten Sie dennoch, zum Schutz Ihrer Gesundheit ausreichend Wasser zu trinken und Sonnenschutz zu verwenden, um die heißen Tage unbeschwert genießen zu können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.7.2024, 01:45:47. +++