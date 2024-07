Sonniges Paradies: Das Wetter in Deià für die kommende Woche (15.07.2024 bis 22.07.2024)

Die Sonne regiert in Deià: Eine Woche voller Sonnenschein und angenehmer Sommerhitze

Die kommenden sieben Tage in Deià, Mallorca, zeigen sich von einer besonders sonnigen Seite. Mit klar blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein dürfen sich Einheimische und Urlauber auf perfektes Sommerwetter freuen. Wir blicken auf eine Woche, in der die Sonne uneingeschränkt das Sagen hat.

Beginn der Woche: Pure Sonne und sanfte Brisen

Am Montag, dem 15. Juli 2024, werden wir in Deià von einer angenehmen Morgenfrische und einem bezaubernden Sonnenaufgang um 4:33 Uhr geweckt. Das Quecksilber erreicht eine Höchsttemperatur von 31°C, während eine leichte Brise mit nur 4 km/h für eine angenehme Abkühlung sorgt.

Unverändert traumhafte Aussichten für Dienstag und Mittwoch

Am Dienstag begrüßt uns der Sommer erneut mit einem wolkenlosen Himmel, bei Temperaturen die bis zu 32°C erreichen. Der Wind bleibt zurückhaltend mit mäßigen 2 km/h. Der Mittwoch ähnelt dem Vortag und verspricht mit selbst bei leichten Böen von 4 km/h und 32°C ungestörte Sonnenbäder und entspannte Stunden im Freien.

Temperatursteigung gegen Mitte der Woche

Der Donnerstag lässt das Thermometer weiter klettern, und wir erreichen mit 33°C den Höhepunkt der Hitze. Die Luftfeuchtigkeit zeigt sich mild, und der Wind hält sich mit 3 km/h angenehm zurück. Abends lädt aufgrund des klaren Himmels eine bezaubernde Abendstimmung zum Verweilen ein, während die Sonne erst gegen 19:14 Uhr untergeht.

Wochenende in Deià: Ideal für Alle, die den Sommer lieben

Auch das bevorstehende Wochenende steht ganz im Zeichen des Sommerwetters mit einem Hauch von Meeresbrise. Ab Freitag gesellen sich vereinzelte Wolken zu unserem sonst makellosen Himmel, was aber an den angenehmen 33°C wenig ändern dürfte. Samstag sowie Sonntag zeigt sich Deià von seiner besten Seite – strahlender Sonnenschein bei 33°C, ideal für alle Sonnenanbeter und Wassernixen. Auch die Nächte präsentieren sich sommerlich und laden dazu ein, die Seele unter freiem Sternenhimmel baumeln zu lassen.

Ausblick auf die neue Woche

Nach einem stabilen, sonnenverwöhnten Wochenende mildern sich die Temperaturen zu Beginn der neuen Woche wieder geringfügig auf angenehme 31°C. Die Luftfeuchtigkeit bleibt moderat, und die Wellen des Mittelmeers flüstern von beständig gutem Wetter. Der Sonnenaufgang verschiebt sich gemächlich auf 4:39 Uhr, und der Sonnenuntergang kündet um 19:11 Uhr vom vorläufigen Abschied des Tages

Ob für Freizeitaktivitäten, Ausflüge oder einfach nur zum Genießen der malerischen Landschaft – das Wetter in Deià könnte nicht einladender sein. Macht euch bereit für eine Woche, in der euch nichts anderes, als die reine Freude an der Sommerzeit erwartet!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.7.2024, 01:28:22. +++