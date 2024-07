Sonniges Wetter und milde Brisen: Pollença auf Mallorca begrüßt die Sommermitte (15.7.2024)

Pollença auf Mallorca: Eine Woche voller Sonne und angenehmer Temperaturen

Die Sommermitte auf Mallorca zeigt sich in Pollença von ihrer schönsten Seite. Klaren Himmel und einladende Temperaturen können Urlauber und Einheimische gleichermaßen genießen.

Aktuelle Wetterlage in Pollença: Sonne pur und klarer Himmel

Montag, 15. Juli 2024: Der Wochenstart in Pollença ist spektakulär, mit einem klaren Himmel und einer hohen Temperatur von 31°C. Ein leichter Wind, der mit nur 2 km/h bläst, lässt die hohe Temperatur angenehm erscheinen.

Stabiles Sommerwetter setzt sich fort

Dienstag, 16. Juli und Mittwoch, 17. Juli 2024: Die folgenden Tage bleiben verheißungsvoll. Die Sonne strahlt weiterhin am klaren Himmel, und die Temperaturen sinken moderat auf 27°C. Die Windgeschwindigkeiten bleiben mit 7 km/h und 6 km/h mild. Trotz der geringen Windstärke steigt die Luftfeuchtigkeit am Dienstag spürbar auf 74%, was die Abende und Nächte etwas schwerer wirken lassen könnte.

Temperaturanstieg zur Wochenmitte

Donnerstag, 18. Juli und Freitag, 19. Juli 2024: Zur Wochenmitte erlebt Pollença einen Temperaturanstieg. Die Quecksilbersäule klettert auf 32°C, und auch am Freitag, trotz leichter Bewölkung, bleibt es bei dieser Temperatur. Die Luftfeuchtigkeit sinkt dabei auf angenehme 40% am Freitag, was die Wärme gut erträglich macht.

Beständiges Sommerwetter am Wochenende

Samstag, 20. Juli und Sonntag, 21. Juli 2024: Das Wochenende begrüßt seine Besucher in Pollença mit beständigem Wetter. Die Temperaturen pendeln sich bei rund 32°C am Samstag und etwas milderen 28°C am Sonntag ein. Leichte Brisen halten das Wohlfühlklima aufrecht, die Luftfeuchtigkeit liegt dabei am Sonntag bei 63%.

Blick auf die neue Woche

Montag, 22. Juli 2024: Zum Ausblick auf die neue Woche meldet das Wetter in Pollença weiterhin sonnige Aussichten mit einer Temperatur von 30°C. Die Windstärke bleibt mild und die Luftfeuchtigkeit in einem angenehmen Bereich.

Zusammenfassend erwartet Pollença eine herrliche Woche, die geradezu dazu einlädt, die Schönheit der Insel Mallorca in vollen Zügen zu genießen. Wer die perfekten Bedingungen nutzen möchte, sollte das sonnige Wetter für Ausflüge in die Natur oder entspannte Tage am Strand einplanen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.7.2024, 01:38:27. +++