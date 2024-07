Sonniges Wetterdomizil Lloret de Vistalegre: Temperaturen und Himmelsklarheit vom 15.7.2024 bis 22.7.2024 (15.7.2024)

Strahlende Aussichten für Lloret de Vistalegre

Wer in der kommenden Woche Lloret de Vistalegre auf Mallorca besuchen möchte, kann sich auf herrlich sonniges Wetter und klaren Himmel einstellen. Die Wettervorhersage für den 15. Juli bis zum 22. Juli 2024 verspricht sommerliche Höchsttemperaturen, die perfekt für jegliche Urlaubsaktivitäten im Freien sind.

Wetterpanorama für die Woche

Beginnend mit dem 15. Juli erlebt Lloret de Vistalegre eine Serie an sonnigen Tagen. Die Temperaturen liegen konstant bei hochsommerlichen 34°C, unter einem nahezu wolkenlosen Himmel. Der Wind bleibt mit geringen 5 km/h über die gesamte Woche hinweg angenehm mild, und die Luftfeuchtigkeit von rund 34% sorgt für ein angenehmes Klima ohne übermäßige Schwüle. Der Luftdruck hält sich stabil bei etwa 1013 hPa, was für ausgeglichenes Wetter spricht.

Insbesondere der 18. und 19. Juli stechen mit Spitzenwerten von bis zu 38°C heraus. Zu diesem Zeitpunkt sinkt die Luftfeuchtigkeit auf unterdurchschnittliche 12%, was klares Wetter, aber auch eine notwendige Erhöhung der Flüssigkeitsaufnahme bedeutet.

Sonnenanbeter und Nachteulen aufgepasst

Die Sonne begrüßt Urlauber schon sehr früh am Morgen. Mit Sonnenaufgang um 4:33 Uhr können Frühaufsteher den Tag in vollen Zügen genießen. Der späteste Sonnenuntergang findet um 19:14 Uhr statt, was lange und erholsame Abende unter mallorquinischer Sonne verspricht. Gegen Ende der Woche, insbesondere am 22.7., stabilisiert sich das Wetter auf rund 35°C und sorgt mit einer leicht erhöhten Luftfeuchtigkeit von 26% für eine angenehme Brise.

Somit bleibt Lloret de Vistalegre weiterhin das perfekte Ziel für alle Sonnenliebhaber und Erholungssuchenden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.7.2024, 01:31:48. +++